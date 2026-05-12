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Qnity Electronics en hausse après la révision à la hausse de ses prévisions de chiffre d'affaires annuel
information fournie par Reuters 12/05/2026 à 13:07

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

12 mai - ** L'action de Qnity Electronics Q.N progresse de 1,8% à 155,99 $ en pré-ouverture

** Le fournisseur de solutions de semi-conducteurs pour le traitement des données prévoit un chiffre d'affaires annuel compris entre 5,23 et 5,38 milliards de dollars , en hausse par rapport à ses prévisions antérieures de 4,97 à 5,17 milliards de dollars

** Annonce un chiffre d'affaires de 1,32 milliard de dollars au premier trimestre, dépassant l'estimation moyenne des analystes compilée par LSEG, qui s'élevait à 1,27 milliard de dollars

** À la clôture d'hier, l'action a progressé d'environ 88% depuis le début de l'année

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