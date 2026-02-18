 Aller au contenu principal
QinetiQ valide une pièce aéronautique imprimée en 3D, le titre grimpe à Londres
information fournie par Zonebourse 18/02/2026 à 11:13

Le groupe britannique a réalisé un 1er vol avec une pièce aéronautique imprimée en 3D à partir de titane recyclé, ouvrant la voie à une moindre dépendance aux importations. Le titre gagne près de 2,4% à Londres.

QinetiQ annonce avoir réalisé le premier vol d'un aéronef intégrant un composant structurel imprimé en 3D à partir de titane recyclé, en partenariat avec Additive Manufacturing Solutions (AMS). Le vol d'essai a été mené par la Flight Test Organisation du groupe sur le site du ministère britannique de la Défense (MOD) à Boscombe Down.

La pièce concernée est une charnière intégrée à une perche anémométrique (Air Data Boom), installée sur un hélicoptère A109S détenu par QinetiQ et destiné à l'Empire Test Pilots' School (ETPS). Le composant a été conçu et intégré par QinetiQ, puis fabriqué par AMS à partir de titane récupéré sur un avion démantelé.

Selon AMS, son procédé propriétaire permet de transformer des déchets métalliques en poudre répondant aux exigences de qualité de l'impression 3D, avec un rendement de 97% et une réduction de 93,5% des émissions de CO2e par rapport aux chaînes d'approvisionnement traditionnelles.

Alors que la Chine et la Russie figurent parmi les principaux fournisseurs mondiaux de titane de qualité aéronautique, cette approche pourrait réduire la dépendance du Royaume-Uni aux importations. AMS estime que le pays pourrait atteindre l'autosuffisance en recyclant le titane issu d'avions hors service.

Valeurs associées

QINETIQ GROUP
511,500 GBX LSE +2,59%
