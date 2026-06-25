QinetiQ s'appuie sur l'impression 3D pour la maintenance des sous-marins britanniques

Le groupe de défense met en service une nouvelle capacité de fabrication additive sur la base navale de Clyde afin de réduire les délais de réparation et d'améliorer la disponibilité de la flotte sous-marine de la Royal Navy.

QinetiQ annonce la mise en service d'une installation de fabrication additive sur le site de HM Naval Base Clyde, dans le cadre de deux contrats conclus avec le Submarine Delivery Group (SDG), l'organisme chargé de la livraison et du soutien des sous-marins britanniques.

Cette capacité permettra de produire à la demande des composants directement sur la base par les équipes de QinetiQ et les sous-mariniers de la Royal Navy.

Les pièces les plus complexes seront rétroconçues par QinetiQ puis fabriquées via un réseau certifié de PME britanniques spécialisées dans la fabrication additive et les technologies de production avancées.

L'entreprise souligne avoir déjà démontré cette expertise lors de la maintenance du HMS Anson en Australie, en concevant et livrant des composants critiques en 4 semaines, soit un délai inférieur à celui de la chaîne d'approvisionnement traditionnelle.

Selon Will Blamey, directeur général de QinetiQ UK Defence, cette solution permettra de "fabriquer, numériser et rétro-concevoir des pièces de sous-marins à la demande", contribuant à remettre les bâtiments en service plus rapidement. La Royal Navy estime que cette technologie réduira les temps d'immobilisation et renforcera la disponibilité de sa flotte sous-marine.

QinetiQ a conclu la séance sur un repli de 1,9% et abandonne près de 5,6% depuis le début de l'année.