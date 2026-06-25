 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

QinetiQ s'appuie sur l'impression 3D pour la maintenance des sous-marins britanniques
information fournie par Zonebourse 25/06/2026 à 18:02

Le groupe de défense met en service une nouvelle capacité de fabrication additive sur la base navale de Clyde afin de réduire les délais de réparation et d'améliorer la disponibilité de la flotte sous-marine de la Royal Navy.

QinetiQ annonce la mise en service d'une installation de fabrication additive sur le site de HM Naval Base Clyde, dans le cadre de deux contrats conclus avec le Submarine Delivery Group (SDG), l'organisme chargé de la livraison et du soutien des sous-marins britanniques.

Cette capacité permettra de produire à la demande des composants directement sur la base par les équipes de QinetiQ et les sous-mariniers de la Royal Navy.

Les pièces les plus complexes seront rétroconçues par QinetiQ puis fabriquées via un réseau certifié de PME britanniques spécialisées dans la fabrication additive et les technologies de production avancées.

L'entreprise souligne avoir déjà démontré cette expertise lors de la maintenance du HMS Anson en Australie, en concevant et livrant des composants critiques en 4 semaines, soit un délai inférieur à celui de la chaîne d'approvisionnement traditionnelle.

Selon Will Blamey, directeur général de QinetiQ UK Defence, cette solution permettra de "fabriquer, numériser et rétro-concevoir des pièces de sous-marins à la demande", contribuant à remettre les bâtiments en service plus rapidement. La Royal Navy estime que cette technologie réduira les temps d'immobilisation et renforcera la disponibilité de sa flotte sous-marine.

QinetiQ a conclu la séance sur un repli de 1,9% et abandonne près de 5,6% depuis le début de l'année.

Valeurs associées

QINETIQ GROUP
417,500 GBX LSE -1,72%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
2CRSI
25,48 -4,21%
CAC 40
8 431,61 +0,55%
Pétrole Brent
74,67 +2,09%
SOITEC
112,25 +4,61%
TOTALENERGIES
69,27 -0,35%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank