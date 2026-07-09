Qiagen suscite un premier intérêt en vue d'un rachat de la part d'EQT, d'Advent et de KKR, selon Bloomberg News

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Qiagen QIA.DE suscite un intérêt précoce de la part de sociétés de rachat, notamment EQT AB EQTAB.ST , Advent et KKR KKR.N , a rapporté jeudi Bloomberg News, citant des sources proches du dossier.
Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement cette information.
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