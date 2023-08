Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Qiagen: le titre recule, un broker abaisse sa cible information fournie par Cercle Finance • 10/08/2023 à 17:58









(CercleFinance.com) - Qiagen cède près de 1,7% à Francfort, alors que Invest Securities a confirmé ce matin sa note 'neutre' sur le titre, avec un objectif de cours légèrement revu à la baisse, de 45 à 43 euros.



Selon l'analyste, la publication trimestrielle traduit la résilience du groupe avec des résultats robustes, soutenus par ses principaux piliers de croissance.



'Néanmoins, celle-ci n'est pas réjouissante au regard du manque de visibilité sur le segment OEM et sur les perspectives chinoises qui ont incité le groupe à abaisser ses objectifs', souligne Invest.





