Qfitlia et Cablivi de Sanofi approuvés en Chine
information fournie par Reuters 11/12/2025 à 07:05

Sanofi SA SASY.PA :

* QFITLIA ET CABLIVI DE SANOFI APPROUVÉS EN CHINE, ÉLARGISSANT LA PRISE EN CHARGE DES MALADIES RARES

(Rédaction de Gdansk)

Valeurs associées

SANOFI

SANOFI
82,680 EUR Euronext Paris 0,00%
