Sanofi SA SASY.PA :
* QFITLIA ET CABLIVI DE SANOFI APPROUVÉS EN CHINE, ÉLARGISSANT LA PRISE EN CHARGE DES MALADIES RARES
Texte original nGNE7ZTtXN Pour plus de détails, cliquez sur SASY.PA
(Rédaction de Gdansk)
Sanofi SA SASY.PA :
* QFITLIA ET CABLIVI DE SANOFI APPROUVÉS EN CHINE, ÉLARGISSANT LA PRISE EN CHARGE DES MALADIES RARES
Texte original nGNE7ZTtXN Pour plus de détails, cliquez sur SASY.PA
(Rédaction de Gdansk)
|82,680 EUR
|Euronext Paris
|0,00%
STMicroelectronics a annoncé jeudi avoir signé un accord de financement d'un milliard d'euros avec la Banque européenne d'investissement (BEI) pour renforcer la compétitivité et l'autonomie stratégique de l'Europe. La première tranche de l'accord signé, de 500 ... Lire la suite
(Actualisé avec Schneider Electric, Pernod Ricard et Munich Re, Stellantis, Opmobility) * Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE: * Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP: * Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA * Le point sur les marchés ... Lire la suite
SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Le RSI n'indique pas encore une survente donc la poursuite de la baisse est techniquement possible. Les indicateurs stochastiques ne donnent ... Lire la suite
par Diana Mandia Les principales Bourses européennes sont attendues en baisse jeudi à l'ouverture, les inquiétudes concernant le secteur technologique refaisant surface après les résultats décevants d'Oracle, reléguant au second plan le soulagement suscité par ... Lire la suite
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer