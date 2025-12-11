information fournie par Reuters • 11/12/2025 à 07:05

Qfitlia et Cablivi de Sanofi approuvés en Chine

Sanofi SA SASY.PA :

* QFITLIA ET CABLIVI DE SANOFI APPROUVÉS EN CHINE, ÉLARGISSANT LA PRISE EN CHARGE DES MALADIES RARES

Texte original nGNE7ZTtXN Pour plus de détails, cliquez sur SASY.PA

(Rédaction de Gdansk)