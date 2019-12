QE or not QE, telle est la question...

Où en est la FED deux mois exactement après l'explosion des taux de Repo ? Ceux qui nous lisent depuis quelques temps savent désormais que, parmi les différents problèmes de liquidité qui nous intéressent, celui de la fourniture de liquidités aux systèmes financiers par les banques centrales est l'un de nos favoris. Et pas seulement parce que c'est l'un des plus, sinon LE PLUS important, pour ne citer que quelques articles où nous avons déjà abordé ce thème :- The Dead don't die. Mais les Entreprises ? Sommes-nous à la veille d'une Zombie apocalypse ?- Du Repo au QE... Ou comment la FED a repris le contrôle de ses taux d'intérêt de référence,- Le grand fantasme de la liquidité permanente...