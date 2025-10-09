QCR Holdings chute après que D.A. Davidson l'ait rétrogradé à "neutre" et ait réduit ses prévisions de croissance

9 octobre - ** Les actions du fournisseur de services financiers régionaux QCR Holdings

QCRH.O en baisse de 1,2 % à 74 $ dans les premiers échanges

** D.A. Davidson rétrograde l'action de QCR Holdings de "Achat" à "Neutre" et réduit le prix de vente à 83 $ contre 90 $

** Nouveau PT à une prime de 10,9% par rapport à la dernière clôture de QCRH

** Le courtier indique que la société est confrontée à des défis de croissance et de rentabilité, avec des risques supplémentaires liés aux attentes élevées en matière de BPA, aux seuils réglementaires et à la pression concurrentielle dans les prêts au logement abordable

** Les bénéfices de la QCRH devraient rester inférieurs aux niveaux passés et en ligne avec les pairs, car la croissance ralentit et les ventes futures de prêts pourraient ne pas apporter grand-chose, selon D.A. Davidson

** Quatre courtiers sur cinq évaluent l'action à "acheter" ou plus, un à "conserver"; leur prévision médiane est de 90 $ - données compilées par LSEG

** En tenant compte des mouvements de la séance, les actions sont en baisse de 9,2 % depuis le début de l'année