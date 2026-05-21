QatarEnergy et ExxonMobil signent un accord avec l'Égypte pour étudier le développement du gaz à Chypre

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QatarEnergy a annoncé jeudi avoir signé un accord préliminaire avec ExxonMobil XOM.N et le gouvernement égyptien afin d'étudier le développement et la commercialisation des gisements de gaz découverts à Chypre en s'appuyant sur les infrastructures gazières et de GNL existantes en Égypte.

Le protocole d'accord « met en avant le rôle de l'Égypte en tant que plaque tournante potentielle pour le gaz de la Méditerranée orientale, favorisant une intégration plus poussée entre l'Égypte et Chypre dans le domaine du gaz naturel tout en optimisant l'utilisation des infrastructures existantes », a déclaré QatarEnergy dans un communiqué.

Les usines de liquéfaction égyptiennes, capables de convertir le gaz naturel en gaz naturel liquéfié destiné à l'exportation, sont depuis longtemps sous-utilisées. Ses infrastructures gazières desservent à la fois les consommateurs nationaux et les marchés mondiaux. QatarEnergy, le plus grand producteur mondial de GNL avant la guerre américano-israélienne contre l’Iran , fait face à une reprise prolongée suite aux attaques iraniennes de mars qui ont endommagé deux de ses 14 trains de GNL, mettant hors service une capacité de 12,8 millions de tonnes par an pendant trois à cinq ans.

L'entreprise est également largement incapable d'expédier du GNL en raison de la fermeture effective du détroit d'Ormuz, par lequel transitait environ un cinquième des approvisionnements mondiaux en pétrole et en gaz avant le conflit.

Cet accord constitue une avancée vers le renforcement de la coopération énergétique dans toute la Méditerranée orientale, a déclaré Saad al-Kaabi, directeur général de QatarEnergy et ministre d'État chargé de l'Énergie au Qatar.