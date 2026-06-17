Qantas choisit Londres pour ses premiers vols sans escale qui battront des records

par Tim Hepher

Qantas Airways

QAN.AX a annoncé mercredi que Londres serait la première destination du plus long vol commercial direct au monde, un trajet d'environ 20 heures au départ de Sydney qui supprimera l'escale traditionnelle sur la "Kangaroo Route".

La compagnie australienne prévoit de commencer à vendre des billets en février et de lancer ces vols en octobre 2027, a déclaré la PDG de Qantas, Vanessa Hudson, lors d’un événement à Toulouse, en France.

Ces vols s’inscrivent dans le cadre du "Project Sunrise", dont l'objectif est de réduire la durée de voyage sur la "Kangaroo Route" vers Londres à environ 19 à 21 heures, en fonction de l’itinéraire et des vents.

Qantas empruntera des routes polaires environ un quart du temps, notamment pendant l’hiver de l’hémisphère nord. Le trajet dure actuellement entre 24 et 25 heures via Singapour.

Cette annonce s'inscrit également dans le cadre d’une refonte de la flotte entamée en 2017, lorsque Qantas a mis Airbus AIR.PA et Boeing BA.N au défi de développer des avions capables d’assurer des liaisons sans escale au départ de l’Australie.

Airbus a remporté la commande du "Project Sunrise" en 2019 après une bataille acharnée contre le 777X de Boeing.

Au début du mois, Airbus a effectué le premier vol d’essai de l'un des 12 A350-1000ULR modifiés commandés par Qantas.

Ces appareils de 238 places sont équipés d'un réservoir de carburant supplémentaire situé à l’arrière-centre, ce qui permet d'augmenter l'autonomie de 1.000 milles marins (1.852 km) pour atteindre 10 000 milles marins.

"La distance qui sépare l’Australie du reste du monde ne devrait jamais constituer un obstacle", a déclaré Vanessa Hudson avant de dévoiler le premier avion Airbus, exposé en plein soleil sans ses moteurs Rolls-Royce RR.L XWB-97 en raison du stade précoce de ses essais.

Ce projet représente un pari majeur pour Qantas, impliquant des milliards de dollars en achats d’avions, en modernisation des cabines et en recherche sur la santé des passagers lors de vols ultra-longs.

"Ce qu’ils vendent, c'est du temps, et ils ont absolument besoin d'appliquer un supplément sur toutes les classes, en particulier les classes affaires et économique premium", a déclaré l'analyste aéronautique John Strickland.

La compagnie estime que ce projet pourrait générer plus de 400 millions de dollars australiens (244 millions d'euros) de bénéfices supplémentaires par an. Vanessa Hudson a précisé en février que ce chiffre supposait des tarifs environ 20% plus élevés que ceux des vols avec une escale en classe premium.

Mais selon les analystes, la hausse des prix de l’énergie résultant du conflit dans le Golfe a relevé le seuil de rentabilité.

Les analystes de Jefferies ont indiqué dans une note publiée en avril – après le cessez-le-feu initial entre les États-Unis et l’Iran, mais avant l’accord de paix provisoire conclu cette semaine – que les passagers devraient continuer à privilégier les liaisons directes vers l'Europe via Perth ou à se détourner des hubs du Moyen-Orient au profit de ceux d’Asie jusqu’en 2027.

"Par conséquent, nous prévoyons un marché favorable pour les vols du projet Sunrise à destination de Londres", ont-ils déclaré.

La livraison du premier appareil est prévue en avril 2027 et Reuters a rapporté ce mois-ci que Qantas était en pourparlers pour acheter 20 avions gros-porteurs supplémentaires à Airbus ou Boeing.

(Rédigé par Tim Hepher, Version française, édité par Benoit Van Overstraeten)