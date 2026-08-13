Pyxis Oncology recule après avoir annoncé une perte trimestrielle plus importante que prévu

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13 août - ** L'action de Pyxis Oncology ( PYXS.O ), société spécialisée dans le développement de médicaments anticancéreux, recule de 1,5% à 3,13 dollars en pré-ouverture

** La société affiche une perte de 40 centimes par action au deuxième trimestre, supérieure à l'estimation moyenne des analystes de 35 centimes par action, selon les données de LSEG

** La société ne fait état d'aucun chiffre d'affaires lié à des étapes clés pour le trimestre, contre 2,8 millions de dollars un an plus tôt

** La société indique que ses frais généraux et administratifs ont augmenté, passant de 5,4 millions de dollars à 9,9 millions de dollars, principalement en raison de la hausse des indemnités de licenciement et des rémunérations en actions

** À la clôture d'hier, le titre PYXS affichait une hausse de 176,5% depuis le début de l'année