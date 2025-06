PVH réduit ses perspectives

(AOF) - PVH, maison-mère de Tommy Hilfiger et de Calvin Klein , chute de plus de 8% en avant-Bourse alors que le groupe anticipe un bénéfice par action ajusté pour le deuxième trimestre compris entre 1,85 et 2 dollars, là où le consensus visait 2,08 dollars. La firme américaine a également réduit son BPA ajusté pour l'année fiscale entre 10,75 et 11 dollars, comparé à une précédente fourchette entre 12,40 à 12,75 dollars. Ses revenus sont attendus stables ou en légère hausse à taux de change constants.

Les perspectives actualisées prennent en compte l'un impact négatif estimé des droits de douane actuellement en place pour les marchandises entrant aux États-Unis.

Le groupe a pourtant dépassé les attentes de marché sur le trimestre clos, dégageant un bpa de 2,30 dollars en repli de 6% pour des revenus de 1,98 milliard de dollars, en augmentation de 2% en glissement annuel.

