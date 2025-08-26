 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
PVH augmente après un relèvement de ses prévisions de recettes annuelles et des résultats trimestriels optimistes
information fournie par Reuters 26/08/2025 à 22:51

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

26 août - ** Les actions de la société mère de Tommy Hilfiger, PVH Corp PVH.N , augmentent d'environ 5 % à 86,52 $ après la fermeture de la bourse

** La société prévoit une augmentation légère à un chiffre de son chiffre d'affaires annuel, par rapport à la prévision précédente de stagnation ou de légère augmentation

** Le chiffre d'affaires du 2ème trimestre a augmenté de 4 % à 2,17 milliards de dollars, par rapport aux estimations de 2,12 milliards de dollars, et le BPA ajusté de 2,52 $ par rapport aux attentes de 2,01 $, selon les données compilées par LSEG

** Réaffirme les perspectives annuelles de BPA ajusté entre 10,75 et 11 dollars, y compris un impact négatif non atténué des tarifs d'environ 1,15 $ par action

** L'action a baissé de 22 % depuis le début de l'année

