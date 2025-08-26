PVH augmente après un relèvement de ses prévisions de recettes annuelles et des résultats trimestriels optimistes

26 août - ** Les actions de la société mère de Tommy Hilfiger, PVH Corp PVH.N , augmentent d'environ 5 % à 86,52 $ après la fermeture de la bourse

** La société prévoit une augmentation légère à un chiffre de son chiffre d'affaires annuel, par rapport à la prévision précédente de stagnation ou de légère augmentation

** Le chiffre d'affaires du 2ème trimestre a augmenté de 4 % à 2,17 milliards de dollars, par rapport aux estimations de 2,12 milliards de dollars, et le BPA ajusté de 2,52 $ par rapport aux attentes de 2,01 $, selon les données compilées par LSEG

** Réaffirme les perspectives annuelles de BPA ajusté entre 10,75 et 11 dollars, y compris un impact négatif non atténué des tarifs d'environ 1,15 $ par action

** L'action a baissé de 22 % depuis le début de l'année