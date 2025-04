PVH au beau fixe après des perspectives solides

(AOF) - PVH, dont le titre s'octroie environ 15% en avant-Bourse, a annoncé prévoir un bénéfice par action ajusté annuel supérieur aux estimations des analystes, compris entre 12,40 et 12,75 dollars. La maison mère de Calvin Klein anticipe également pour 2025 une croissance des ventes stable ou légèrement positive là où les analystes ciblaient une baisse de 0,5% après un repli des ventes de 5% un an plus tôt.

La firme américaine a par ailleurs annoncé son intention de racheter 500 millions de dollars d'actions ordinaires en 2025.

AOF - EN SAVOIR PLUS