Pure Storage s'envole grâce à des prévisions revues à la hausse

28 août - ** Les actions de la société de stockage de données Pure Storage PSTG.N ont grimpé de 16,5 % à 70,87 $ avant le marché

** La société relève ses prévisions de revenus pour l'année fiscale 2026 entre 3,60 et 3,63 milliards de dollars, contre 3,51 milliards de dollars précédemment

** Piper Sandler déclare que le relèvement des prévisions signale une hausse des estimations et une accélération en fin d'année, soutenue par une forte dynamique Meta et Cloud.

** "Le marché continue de sous-estimer le potentiel de marge que les accords sur le cloud peuvent apporter étant donné qu'il s'agit d'un logiciel perpétuel", disent les analystes de Piper, tout en augmentant le PT à 78 $ de 66 $

** J.P. Morgan augmente le PT à 80 $ de 70 $

** Le bénéfice par action ajusté de 43 cents au 2ème trimestre dépasse l'estimation moyenne des analystes de 39 cents, le chiffre d'affaires du 2ème trimestre de 861 millions de dollars contre une estimation de 846,87 millions de dollars - données compilées par LSEG

** 14 analystes sur 21 évaluent l'action à "acheter" ou plus, six à "conserver" et un à "vendre"; la prévision médiane est de 72,50 $ - données compilées par LSEG

** Jusqu'à la dernière clôture, les actions ont baissé d'environ 1 % depuis le début de l'année