Purdue Pharma est dissoute dans le cadre d'une procédure de faillite et nomme le conseil d'administration de l'organisme à but non lucratif qui lui succède

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Dietrich Knauth

Purdue Pharma a annoncé vendredi avoir cessé ses activités et mis fin à sa procédure de faillite, pour renaître sous la forme d'une organisation à but non lucratif dédiée au traitement de la dépendance aux opiacés, supervisée par un nouveau conseil d'administration composé de membres ayant une expérience du secteur public et de l'industrie de la santé.

Purdue, qui s'était placée sous la protection du chapitre 11 en 2019, avait depuis longtemps prévu cette transition vers une nouvelle entité appelée Knoa Pharma dans le cadre d'un accord de faillite de 7,4 milliards de dollars visant à consacrer toutes les ressources de l'entreprise à la lutte contre les méfaits de la crise des opioïdes. La société avait fait l'objet de milliers de poursuites judiciaires pour son rôle dans l'aggravation de l'épidémie d'opioïdes aux États-Unis, et elle a plaidé coupable à deux reprises à des accusations fédérales concernant la commercialisation de son analgésique OxyContin.

La condamnation pénale de Purdue, prononcée plus tôt cette semaine , a levé le dernier obstacle à l'entrée en vigueur du plan de faillite de l'entreprise.

De nombreuses victimes de la crise des opioïdes ont partagé leurs témoignages de dépendance, de perte et de deuil lors de l'audience de condamnation de Purdue mardi. Une analyse par Reuters des documents judiciaires et des entretiens avec des victimes d'opioïdes a révélé une profonde frustration face aux obstacles que le règlement de faillite fait peser sur le versement d'indemnités aux victimes. Environ 40 % des demandes individuelles ont déjà été rejetées.

Purdue a plaidé coupable en 2020 des accusations selon lesquelles elle aurait induit en erreur les régulateurs fédéraux quant à ses efforts pour lutter contre l'usage illégal de son analgésique addictif OxyContin et a admis avoir versé des pots-de-vin à des médecins pour stimuler les ventes du médicament. La société avait déjà plaidé coupable en 2007 d'avoir induit en erreur les médecins et les régulateurs quant à la nature addictive de l'OxyContin.

Parmi les administrateurs de Knoa Pharma figurent Rahul Gupta, qui a dirigé le Bureau de la politique nationale de contrôle des drogues de la Maison Blanche sous la présidence de Joe Biden; Paul Rothman, ancien directeur général de la faculté de médecine de l'université Johns Hopkins; et David Saltzman, cofondateur de l'Atria Health and Research Institute.

Knoa commercialisera des médicaments destinés à traiter les surdoses et la dépendance à un prix égal ou inférieur à son coût de production.

« En offrant un accès sans but lucratif aux médicaments de réanimation en cas de surdose et aux traitements contre les troubles liés à l’usage d’opioïdes, Knoa Pharma s’engage à prodiguer des soins et à sauver des vies dans les communautés les plus touchées par la crise des opioïdes », a déclaré M. Rothman dans un communiqué.

La majeure partie des fonds issus du règlement de Purdue ira aux États et aux collectivités locales qui ont été contraints de supporter les coûts liés à la dépendance aux opiacés dans leurs communautés, et 865 millions de dollars sont réservés aux plaignants individuels qui sont devenus dépendants aux opiacés ou ont perdu des proches.