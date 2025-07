Puma: vers une perte opérationnelle sur l'exercice 2025 information fournie par Cercle Finance • 25/07/2025 à 10:46









(Zonebourse.com) - Puma a annoncé jeudi soir avoir revu à la baisse ses objectifs financiers pour 2025 après avoir dévoilé des résultats de deuxième trimestre inférieurs aux attentes.



L'équipementier sportif indique avoir enregistré un chiffre d'affaires sur le trimestre écoulé un chiffre d'affaires de 1,94 milliard d'euros, en baisse de 2% à taux de change ajustés, alors que les analystes l'attendaient en hausse de 2%



La marge brute s'est contractée de 0,70 point de pourcentage à 46,1%, pénalisée par un plus grand recours aux promotions et par la vigueur de l'euro,



Pour 2025, Puma dit ne plus anticiper, comme c'était le cas jusqu'ici, une hausse de son chiffre d'affaires annuel à taux de changes ajustés, invoquant non seulement ses performances moins bonnes que prévu sur le premier semestre, mais aussi le niveau élevé de ses stocks et l'impact des nouveaux droits de douane américains sur ses comptes.



Le repli de son chiffre d'affaires 2025 est désormais vu entre 11% et 14% ('low double digit '), contre une croissance de 1% à 5% ('low- to mid-single-digit') envisagée jusqu'ici.



Au niveau de son compte de résultat, le groupe indique désormais prévu une perte opérationnelle (Ebit) cette année, et non plus un bénéfice d'exploitation compris entre 445 et 525 millions d'euros.



Pour les analystes de RBC, ces annonces pourraient correspondre à une volonté de la part du nouveau directeur général Arthur Hoeld de 'nettoyer les écuries d'Augias' avant de faire repartir l'entreprise sur des bases saines en 2026.



'On a quand même l'impression que Puma traverse une crise d'identité existentielle au sein d'un secteur des équipements sportifs qui devient plus concurrentiel, au moment où le leader du marché, Nike, se prépare à opérer un come-back à l'occasion de la saison automne-hiver 2025', souligne le courtier canadien.



Suite à ces annonces, le titre Puma décrochait de plus de 17% vendredi matin, signant de loin la plus forte baisse de l'indice Europe STOXX 600.





Valeurs associées PUMA 20,440 EUR XETRA -17,01%