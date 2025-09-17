Puma s'envole après une information de presse sur une offre de rachat

Puma PUMG.DE s'est envolé en Bourse mercredi alors que deux investisseurs se préparent à faire une offre publique d'achat sur le fabricant allemand de vêtements de sport, selon une information du Manager Magazin.

Le titre Puma a clôturé sur un bond de 16,78%, signant la plus forte hausse de l'indice paneuropéen STOXX 60 .STOXX .

Selon le magazine allemand Manager Magazin, Jamie Salter, directeur général d'Authentic Brands AUTH.N , et Alex Dibelius, directeur de CVC CVC.AS pour l'Allemagne, ont tous deux exprimé leur intérêt pour la participation de 29% détenue par la holding de la famille Pinault, Artemis, ouvrant ainsi la voie à un rachat potentiel.

Une personne proche d'Artemis a déclaré qu'il n'y avait pas de processus de vente actif pour sa participation dans Puma, malgré l'intérêt de certaines parties intéressées. Elle a également qualifié l'article du média allemand de "factuellement faux".

Puma et CVC ont refusé de commenter l'information de presse.

Reuters a rapporté la semaine dernière qu'Artemis ne vendra pas sa participation de 29% dans Puma à la valeur actuelle du marché, et qu'elle n'est pas engagée dans des négociations en vue d'un accord.

Authentic Brands n'a pas répondu aux demandes de commentaires de Reuters dans l'immédiat.

Authentic Brands est connu pour avoir acquis et revitalisé des marques en difficulté telles que les chaînes de vêtements Forever 21 et Aeropostale.

En août, Bloomberg a rapporté qu'Artemis sondait des acheteurs potentiels pour sa participation dans Puma, d'une valeur d'environ 960 millions de dollars (810,26 millions d'euros), relançant les spéculations autour de l'équipementier sportif allemand.

La semaine dernière, une source proche d'Artemis a indiqué que la holding ne vendrait pas sa participation de 29% dans Puma à sa valeur de marché actuelle et n'était pas en pourparlers pour conclure un accord.

Artemis a pris une participation dans Puma après une réorganisation du portefeuille de Kering en 2018, quand la maison-mère de la marque Gucci, qui contrôlait alors aussi l'équipementier allemand, s'est recentrée uniquement sur le luxe.

