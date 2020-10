Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Puma s'abstient de prévisions pour 2020 avec le retour des restrictions sanitaires Reuters • 28/10/2020 à 10:06









PUMA S'ABSTIENT DE PRÉVISIONS POUR 2020 AVEC LE RETOUR DES RESTRICTIONS SANITAIRES par Emma Thomasson (Reuters) - Puma a déclaré mercredi que le sentiment des consommateurs redevenait négatif à mesure que les cas de contamination au coronavirus augmentaient et a déclaré qu'il ne pouvait pas fournir de perspectives fiables pour l'année entière malgré son optimisme sur les perspectives à moyen et long terme. A la Bourse de Francfort, le titre reculait de plus de 3,5% dans la matinée alors que les Bourses européennes étaient fortement pénalisées par les craintes sanitaires, plusieurs pays, comme la France et l'Allemagne, s'apprêtant à renforcer les restrictions pour lutter contre le coronavirus. Au troisième trimestre, Puma a fait état d'un fort rebond de ses ventes en Amérique et en Europe, soutenu par la réouverture des magasins et l'essor de ses ventes en ligne, les gens ayant fait davantage d'exercice pendant la pandémie. Les ventes de l'équipementier sportif allemand après correction des effets de change ont augmenté de 13% à 1,58 milliard d'euros et le bénéfice d'exploitation a progressé de 17% à 190 millions d'euros, battant la moyenne des prévisions des analystes à respectivement 1,56 milliard d'euros et 174 millions d'euros. Dans les Amériques, les ventes ont fait un bond de 20,7% et de 17,7% dans la région Europe, Moyen-Orient et Afrique, les catégories telles que le basket-ball, les sports automobiles, le golf et les sports collectifs affichant les taux de croissance les plus élevés. Nike Inc, le plus grand fabricant mondial de chaussures de sport, a annoncé le mois dernier des bénéfices et des revenus trimestriels supérieurs aux estimations de Wall Street. (Emma Thomasson, version française Dagmarah Mackos, édité par Blandine Hénault)

Valeurs associées PUMA XETRA -3.19% NIKE -B- NYSE -0.27%