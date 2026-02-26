Puma reste déficitaire cette année et annule son dividende dans le cadre de son redressement

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des détails de la déclaration tout au long, le contexte dans le paragraphe 3)

Le fabricant allemand de vêtements de sport Puma PUMG.DE a déclaré jeudi qu'il s'attendait toujours à enregistrer une perte cette année, après avoir fait état d'une perte moins importante que prévu en 2025.

Il a également annulé son dividende pour 2025. Il avait versé un dividende de 0,61 euro aux actionnaires un an plus tôt.

Sous la houlette de son nouveau directeur général, Arthur Hoeld, Puma est en plein redressement après que la faible demande pour ses tenues de sport et ses chaussures de sport Speedcat, ainsi que l'impact des droits de douane américains sur les importations dans l'ensemble du secteur, ont pesé sur l'entreprise.

La société a déclaré qu'elle s'attendait à une perte d'exploitation comprise entre 50 et 150 millions d'euros (59 à 177 millions de dollars) en 2026.

Cette prévision inclut des effets ponctuels liés au programme d'efficacité des coûts mis en œuvre, a-t-elle indiqué dans un communiqué.

Pour 2025, elle a enregistré une perte avant intérêts et impôts de 357,2 millions d'euros, contre un bénéfice de 548,7 millions un an plus tôt.

Ce résultat reste supérieur à la perte attendue de 374,3 millions d'euros, d'après un sondage d'analystes fourni par la société.

Puma s'attend à ce que les ventes continuent de baisser cette année, mais à un rythme plus lent, de l'ordre d'un pourcentage à un chiffre. En 2025, les ventes ont reculé de 8,1 % par rapport à l'année précédente, pour atteindre 7,3 milliards d'euros.

Anta 2020.HK , la plus grande marque chinoise de vêtements de sport, a promis d'aider Puma à augmenter ses ventes en Chine, après avoir conclu un accord le mois dernier pour devenir le plus grand actionnaire de Puma avec une participation de 29%.

(1 $ = 0,8462 euros)