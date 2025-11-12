Puma relance son magazine d'entreprise en ligne 'Catch Up'
information fournie par Zonebourse 12/11/2025 à 12:31
Puma a annoncé mercredi qu'il avait décidé de donner une seconde jeunesse à son magazine d'entreprise en ligne 'Catch Up', au moment où le groupe allemand multiplie les initiatives afin de retrouver le 'top 3' des principaux équipementiers sportifs mondiaux.
Le groupe basé à Herzogenaurach explique que l'apparence de la publication, qu'il destine aussi bien aux journalistes qu'aux investisseurs en passant par ses distributeurs, a été remise au goût du jour avec l'objectif de servir de vitrine à la présentation de ses priorités stratégiques, alors qu'il s'est récemment embarqué dans un vaste projet de transformation après une série de contre-performances financières.
Au sommaire du premier numéro figurent une interview du directeur général de l'entreprise, Arthur Hoeld, qui y détaille sa vision pour le futur, ainsi qu'un entretien avec le sauteur à la perche américano-suédois et détenteur actuel du record du monde Armand 'Mondo' Duplantis, dont il est l'équipementier officiel.
Créé en 2015 avec l'intention de s'adresser aux employés du groupe, le magazine 'Puma Catch Up' avait vite trouvé un écho en dehors de la société.
C'est l'agence digitale studio8020, basée à Cologne, qui en assure la conception.
