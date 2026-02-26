 Aller au contenu principal
Puma prévoit une perte d'exploitation comprise entre 50 et 150 millions d'euros en 2026
information fournie par Reuters 26/02/2026 à 08:18

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le fabricant allemand de vêtements de sport Puma PUMG.DE a prévu jeudi une perte d'exploitation comprise entre 50 et 150 millions d'euros (entre 59 et 177 millions de dollars) pour l'année en cours, après avoir fait état d'une perte moins importante que prévu en 2025.

Puma a annoncé une perte d'exploitation avant intérêts et impôts de 357,2 millions d'euros (422,14 millions de dollars) pour 2025, contre un bénéfice de 548,7 millions d'euros un an plus tôt.

Ce résultat reste supérieur à la perte attendue de 374,3 millions d'euros, selon un sondage d'analystes fourni par l'entreprise.

(1 dollar = 0,8462 euro)

