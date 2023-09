Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Puma: partenariat renouvelé avec la Scuderia Ferrari information fournie par Cercle Finance • 18/09/2023 à 10:21









(CercleFinance.com) - Puma a annoncé lundi le renouvellement de son partenariat avec Ferrari dans le cadre d'un accord pluriannuel qui devrait lui permettre d'accroître encore sa visibilité chez l'écurie de formule 1.



Aux termes de ce nouvel contrat de licence, l'équipementier sportif continuera de fournir les combinaisons utilisées par les pilotes de la Scuderia au cours des prochaines années, ainsi que les vêtements et accessoires portés par ses équipes.



Puma est la marque partenaire de Ferrari depuis 2005, ce qui lui permet de commercialiser des vêtements griffés et des accessoires originaux auprès des fans de l'écurie depuis près de 20 ans.



Suite à cette annonce, l'action Puma progressait de 0,9% à la Bourse de Francfort lundi matin, à comparer avec un repli de 0,2% pour l'indice MDAX des valeurs moyennes.



A Milan, le titre Ferrari reculait de 0,5% dans un marché boursier italien en baisse d'environ 0,1%.





