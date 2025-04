Puma: nouveau directeur général attendu cet été information fournie par Cercle Finance • 03/04/2025 à 18:17









(CercleFinance.com) - Puma annonce la nomination d'Arthur Hoeld au poste de directeur général à compter du 1er juillet 2025.



Le directeur général sortant, Arne Freundt, quittera ses fonctions le 11 avril, Puma évoquant des ' divergences sur l'exécution de la stratégie '.



Arthur Hoeld était membre du directoire d'adidas, responsable des ventes mondiales jusqu'en octobre 2024, après avoir rejoint l'entreprise en 1998.



Les stratèges de chez RBC estiment qu'un changement était nécessaire chez Puma, ' compte tenu des erreurs récentes dans l'exécution, des pertes de parts de marché sur la période 2023-2024 et du retard de la marque par rapport à ses concurrents '.



Le broker estime néanmoins que toute éventuelle évolution de la prendra du temps, ' probablement à partir de la mi-2026 '.







