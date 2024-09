Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Puma: nouveau directeur financier nommé, le titre monte information fournie par Cercle Finance • 26/09/2024 à 16:01









(CercleFinance.com) - L'action Puma gagne près de 4% jeudi à la Bourse de Francfort après que l'équipementier sportif allemand a annoncé la nomination au poste de directeur financier de Markus Neubrand, un ancien dirigeant du groupe de mode américain Guess.



Vers 15h30, le titre prenait 3,8%, affichant ainsi l'une des plus fortes baisses de l'indice des moyennes capitalisations MDAX.



A l'inverse, l'action Guess a perdu plus de 22% depuis l'officialisation du départ de Markus Neubrand, le 19 août dernier.



Avant son arrivée chez Guess, Markus Neubrand avait été directeur financier de la marque de vêtements de luxe MCM et directeur financier de la branche américaine d'Hugo Boss.



Chez Puma, il remplacera Hubert Hinterseher, qui quittera la société le 31 décembre prochain d'un commun accord avec la direction, à l'issue d'une période de transition qui verra Markus Neubrand prendre ses nouvelles fonctions le 30 septembre.



Il fera partie - aux côtés d'Arne Freundt (directeur général), de Maria Valdes (directrice des produits) et d'Anne-Laure Descours (directrice de l'approvisionnement) de l'équipe de direction resserrée du groupe.



Malgré le rebond d'aujourd'hui, le titre Puma accuse encore un repli de quelque 24% depuis le 1er janvier - contre un recul de 0,7% pour l'indice MDAX - en raison des prévisions jugées décevantes communiquées cette année.





Valeurs associées PUMA 38,35 EUR XETRA +4,01%