Puma et Adidas profitent de l'effet d'entraînement de Deckers

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22 mai - ** Les actions de Puma PUMG.DE et d'Adidas

ADSGn.DE progressent toutes deux d'environ 2%

** Un trader local met en avant l'effet d'entraînement de son homologue américain Deckers Outdoor DECK.N , qui a annoncé jeudi des prévisions de chiffre d'affaires et de bénéfices annuels supérieurs aux estimations de Wall Street

** L'action Puma affiche une hausse de 25% depuis le début de l'année, tandis que celle d'Adidas recule de 9%