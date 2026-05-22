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Puma et Adidas profitent de l'effet d'entraînement de Deckers
information fournie par Reuters 22/05/2026 à 09:15

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

22 mai - ** Les actions de Puma PUMG.DE et d'Adidas

ADSGn.DE progressent toutes deux d'environ 2%

** Un trader local met en avant l'effet d'entraînement de son homologue américain Deckers Outdoor DECK.N , qui a annoncé jeudi des prévisions de chiffre d'affaires et de bénéfices annuels supérieurs aux estimations de Wall Street

** L'action Puma affiche une hausse de 25% depuis le début de l'année, tandis que celle d'Adidas recule de 9%

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DECKERS OUTDOOR
102,560 USD NYSE +4,41%
PUMA
28,220 EUR XETRA +3,45%
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