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Puma en forme, HSBC passe à l'achat
information fournie par AOF 16/06/2026 à 12:08

(Zonebourse.com) - Le titre Puma profite mardi d'une note positive de HSBC pour signer l'une des plus fortes hausses à Francfort en Europe, les analystes de la banque anglaise saluant le projet de transformation entrepris par l'équipementier sportif allemand.

A 11h45, l'action grimpe de 2,7% à 28,8 euros, dans le haut de l'indice MDAX et parmi les meilleures performances du STOXX 600.

Si l'intermédiaire souligne que 2026 restera une année de transition, entre réduction des stocks excédentaires, diminution de l'exposition à certaines activités de distribution jugées moins rentables et poursuite des mesures de contrôle des coûts, il mentionne des perspectives à plus long terme nettement plus favorables.

L'analyste estime que ces efforts pourraient préparer le terrain à une nouvelle phase de croissance, notamment en Chine, où Puma pourrait bénéficier de l'arrivée d'Anta Sports comme actionnaire stratégique après que le groupe chinois a pris une participation de plus de 29% au capital.

Le réveil du félin passe par l'Asie

HSBC rappelle qu'Anta bénéficie d'un solide historique en matière de redressement de marques de classe mondiale après avoir notamment orchestré avec succès la relance de griffes telles que Fila ou du portefeuille d'Amer Sports, qui comprend les marques Salomon et Wilson.

Selon lui, la première étape de cette collaboration passera d'abord par une refonte globale du réseau de vente directe aux consommateurs (DTC) de Puma sur le territoire chinois, qui comprend les magasins propres et les canaux numériques de vente, un levier important pour renforcer sa présence sur ce marché clé.

Dans sa note, HSBC souligne que le marché sous-estime actuellement la portée de cette transformation et les opportunités de croissance en Chine. Reflétant des estimations de bénéfices revues à la hausse, le professionnel relève son conseil à l'achat, contre conserver jusqu'à présent, avec un objectif de cours revu à la hausse de 26 à 35 euros.

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Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 16/06/2026 à 12:08:00.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

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