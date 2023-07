Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Puma: baisse de 16,2% du résultat net au 1er semestre information fournie par Cercle Finance • 26/07/2023 à 10:10









(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires est en croissance de 11,1% à 2 120,7 millions d'euros (+5,9% en publié) au 2ème trimestre 2023.



Le résultat d'exploitation (EBIT) a diminué de 21,2% à 115,3 millions d'euros (contre 146,3 millions d'euros au 2ème trimestre 2022), principalement en raison d'une marge bénéficiaire brute défavorable. Cela s'est traduit par une marge EBIT de 5,4 % (2ème trimestre 2022 : 7,3 %).



Le bénéfice net a diminué de 34,7% à 55,0 millions d'euros (2ème trimestre 2022: 84,3 millions d'euros) et le bénéfice par action s'est élevé à 0,37 E (contre 0,56 E au 2ème trimestre 2022).



Le chiffre d'affaires a augmenté de 12,7% à 4 308,3 millions d'euros (+10,1% en publié) au 1er semestre 2023.



Le résultat d'exploitation (EBIT) est en repli de 15,0 % à 290,9 millions d'euros. Le résultat net a diminué de 16,2% à 172,3 millions d'euros et le bénéfice par action s'est élevé à 1,15 E (contre 1,37 E).



' Conformément aux perspectives précédentes pour 2023, Puma prévoit un résultat d'exploitation (EBIT) compris entre 590 millions d'euros et 670 millions d'euros (2022 : 641 millions d'euros). PUMA continue de s'attendre à une amélioration de la rentabilité vers la fin de l'année, principalement grâce à une amélioration séquentielle de la marge bénéficiaire brute due à la baisse des coûts d'approvisionnement et de fret ' indique le groupe.





