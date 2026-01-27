Puma a plus de potentiel en Chine, selon un dirigeant d'Anta

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Puma PUMG.DE a une plus grande marge de croissance sur le marché chinois, a déclaré mardi à Reuters un haut responsable d'Anta Sports 2020.HK , après que le fabricant chinois de vêtements de sport a accepté d'acheter une participation de 29,06% dans son rival allemand.

"Puma a plus de potentiel sur le marché chinois, où il est sous-représenté avec seulement 7% de son chiffre d'affaires global. Nous avons beaucoup d'idées sur la manière de rendre Puma plus performant en Chine", a déclaré Wei Lin, vice-président mondial d'Anta chargé du développement durable et des relations avec les investisseurs.