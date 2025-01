Puma: 4e trimestre inférieur aux attentes, le titre décroche information fournie par Cercle Finance • 23/01/2025 à 10:23









(CercleFinance.com) - Puma a annoncé jeudi que ses résultats s'étaient détériorés l'an dernier en raison de charges d'intérêts élevées, une évolution défavorable qui va le contraindre à lancer un programme de réductions de coûts en vue d'être en mesure d'atteindre ses objectifs de marge.



Sur l'ensemble de l'exercice 2024, le chiffre d'affaires ajusté des effets de change a augmenté de 4,4% à 8,82 milliards d'euros, mais le bénéfice net s'est replié à 282 millions d'euros, contre 305 millions en 2023.



Pour ce qui concerne le 4ème trimestre, le chiffre d'affaires du fabricant d'articles de sport a progressé de 9,8% à 2,29 milliards d'euros, une performance inférieure aux prévisions du consensus qui visait 12%.



'Le 4ème trimestre n'a pas accéléré autant que le marché l'espérait, ce qui s'est traduit par des résultats et une marge là encore inférieurs aux attentes', commentent les analystes de RBC.



Sur les trois derniers mois de l'année, le résultat opérationnel (Ebit) de l'équipementier s'est établi à 109 million d'euros, à comparer avec 94 millions d'euros un an auparavant.



Ces performances décevantes tranchent avec celles de son rival adidas, qui a dévoilé hier des résultats 2024 préliminaires bien au-dessus des attentes grâce au succès de la stratégie mise en place par Bjorn Gulden, l'ancien patron de Puma.



Dans ce contexte, Puma dit avoir décidé de lancer un plan d'optimisation des coûts baptisé 'nextlevel' avec l'objectif d'atteindre une marge opérationnelle de 8,5% à horizon 2027.



Le groupe prévoyait jusqu'ici de dégager une marge d'exploitation comprise entre 8% et 8,5% dès cette année.



A titre de comparaison, sa marge est ressortie à 7,1% l'an dernier.



Puma a prévu de détailler ses résultats annuels 2024 et ses perspectives pour 2025 le 12 mars prochain.



A la Bourse de Francfort, l'action Puma chutait de 17% jeudi matin pour revenir en direction de ses planchers de l'été dernier.





Valeurs associées PUMA 34,51 EUR XETRA -17,56%