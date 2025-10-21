Pultegroup affiche un bénéfice en baisse au troisième trimestre et prévient que les tarifs douaniers augmenteront les coûts de construction en 2026

Le constructeur de maisons Pultegroup PHM.N a affiché mardi une baisse de 16% de son bénéfice au troisième trimestre, les incitations des acheteurs ayant réduit les marges, et a averti que les droits de douane pourraient ajouter environ 1 500 dollars par maison aux coûts de construction à partir de 2026.

Les actions du constructeur de maisons basé à Atlanta ont chuté de 5 % dans les premières heures de cotation.

Les vents contraires de l'inflation persistante et les pressions qui en résultent en matière d'accessibilité ont poussé les constructeurs américains à s'appuyer sur des rachats de taux hypothécaires et des maisons plus petites pour faire avancer les affaires, une stratégie qui soutient les ventes mais pèse sur la rentabilité.

Le directeur financier James Ossowski a déclaré lors d'une conférence téléphonique sur les résultats mardi que les droits de douane sur les matériaux de construction auront "peu ou pas d'impact" sur la clôture du quatrième trimestre, mais les pressions sur les coûts pourraient commencer à affecter les maisons construites l'année prochaine.

La société "continuera à surveiller la demande des acheteurs qui a été affectée par la baisse de la confiance des consommateurs et les défis permanents en matière d'accessibilité financière", a déclaré Ryan Marshall, directeur général de la société, notant que la récente réduction des taux d'intérêt était un développement positif.

Les nouvelles commandes nettes trimestrielles ont totalisé 6 638 logements, soit une baisse de 6 % par rapport aux nouvelles commandes nettes de l'année précédente, qui s'élevaient à 7 031 logements.

Pultegroup a gagné 585,8 millions de dollars, soit 2,96 dollars par action au cours du trimestre clos le 30 septembre, contre 697,9 millions de dollars, soit 3,35 dollars par action, un an plus tôt.

Les analystes s'attendaient en moyenne à un bénéfice de 2,89 dollars par action, selon les données de LSEG.

Le chiffre d'affaires du troisième trimestre a diminué de 1,6 % pour atteindre 4,40 milliards de dollars, contre des estimations de 4,31 milliards de dollars.