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Pullup renforce son organisation avec la nomination de Vincent Chataignier
information fournie par Zonebourse 22/04/2026 à 18:14

L'éditeur de jeux vidéo annonce la nomination de Vincent Chataignier en tant que directeur général délégué de Focus Entertainment Publishing.

Fort de plus de 20 ans d'expérience dans l'industrie du jeu vidéo, dont près de 17 ans au sein de Focus Entertainment Publishing, il occupait depuis deux ans le poste de Chief Business Officer. A ce titre, il a notamment contribué à renforcer significativement la présence du portefeuille de titres du groupe sur l'ensemble des plateformes de distribution.

Dans ses nouvelles fonctions, Vincent Chataignier travaillera en étroite collaboration avec le directeur général de la société, ainsi qu'avec le directeur général délégué en charge des studios et du suivi de la production. Il sera responsable de la stratégie globale de Focus Entertainment Publishing.

Il rejoint par ailleurs le comité exécutif, aux côtés de Fabrice Larue, Geoffroy Sardin, Ahmed Boukhelifa, Aurélien Briand, Marion Dufour, Servane Forest, Cyrille Imbert et Philippe Perthuis.

Après plusieurs années au sein de Focus Entertainment Publishing, John Bert a pour sa part choisi de poursuivre de nouvelles opportunités en dehors du groupe. Il continuera toutefois d'accompagner PULLUP Entertainment en tant que consultant externe, après avoir joué un rôle clé dans le développement des équipes et des franchises.

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