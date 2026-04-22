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Pullup nomme Vincent Chataignier directeur général délégué de Focus Entertainment Publishing
information fournie par Reuters 22/04/2026 à 18:04

* Pullup Entertainment nomme 22 avril 2026 Vincent Chataignier directeur général délégué de Focus Entertainment Publishing, chargé de la stratégie globale de la division. * Chataignier compte plus de 20 ans d’expérience dans le jeu vidéo, dont près de 17 ans chez Focus Entertainment Publishing ; il occupait depuis deux ans poste de chief business officer. * Il rejoint comité exécutif de Pullup Entertainment. * John Bert quitte Focus Entertainment Publishing pour de nouvelles opportunités hors du groupe ; il restera conseiller externe. Disclaimer: This news brief was created by Public Technologies (PUBT) using generative artificial intelligence. While PUBT strives to provide accurate and timely information, this AI-generated content is for informational purposes only and should not be interpreted as financial, investment, or legal advice. Pullup Entertainment SA published the original content used to generate this news brief on April 21, 2026, and is solely responsible for the information contained therein.

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