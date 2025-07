PulluP: le début d'exercice bien supérieur aux attentes information fournie par Cercle Finance • 17/07/2025 à 12:34









(Zonebourse.com) - L'action PulluP Entertainment se remet en direction de ses plus hauts annuels jeudi à la Bourse de Paris après que le concepteur de jeux vidéo a annoncé un chiffre d'affaires largement meilleur que prévu au titre du premier trimestre de son exercice 2025-2026.



A 12h15, le titre accentue ses gains pour afficher une hausse de près de 15% après avoir touché à 22,8 euros un sommet depuis début janvier dans des volumes d'échanges atteignent déjà trois fois leur moyenne quotidienne des trois dernières séances.



Au cours de son premier trimestre, clos fin juin, le groupe a généré un chiffre d'affaires en très forte progression de 132% à 79,3 millions d'euros, une performance nettement supérieure au précédent record qui avait été établi pendant le confinement.



A titre de comparaison, le consensus n'attendait qu'un chiffre de 60 millions.



Le groupe évoque le lancement réussi du jeu de chantiers 'Roadcraft', qui a nettement dépassé ses attentes initiales en s'imposant parmi les meilleurs lancements de son histoire.



Après ce début d'exercice, PulluP a confirmé s'attendre à dépasser sur l'exercice 2025/26 sa précédente performance record établie au cours de l'exercice 2022/23 et prévoit de proposer à l'occasion de sa prochaine assemblée générale du mois de septembre la distribution d'un dividende d'un euro par titre, soit un montant d'environ 7,9 millions d'euros.



Dans une note de réaction, les analystes d'Euroland saluent un 'démarrage en trombe' et maintiennent leur recommandation d'achat ainsi que notre objectif de cours de 35,5 euros sur le titre, faisant ressortir un potentiel de hausse de 79%.



Evoquant pour leur part un 'départ canon', ceux de TP ICAP Midcap renouvellent leur conseil acheteur avec une cible de 36 euros.



En 2025, l'action PulluP recule encore de 0,6%.







