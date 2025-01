PulluP: le C.A. a plus que doublé au 3ème trimestre information fournie par Cercle Finance • 17/01/2025 à 09:45









(CercleFinance.com) - Le groupe de jeux vidéo PulluP Entertainment a fait état hier soir d'un chiffre d'affaires plus que doublé au titre de son trimestre écoulé et dévoilé des prévisions jugées encourageantes.



La société a généré un chiffre d'affaires de 100,8 millions d'euros sur le troisième trimestre de son exercice décalé 2024/2025, contre 43,3 millions d'euros sur la même période de l'exercice précédent.



Il s'agit de la seconde meilleure performance de son histoire après le record inscrit lors du trimestre précédent.



Sur l'ensemble des neuf premiers mois de l'exercice, le chiffre d'affaires atteint 335,1 millions d'euros, là encore plus que doublé par rapport aux 128,3 millions annoncés un an auparavant.



Ces chiffres solides lui permettent de réaffirmer ses objectifs annuels, à commencer par un Ebita attendu entre 55 et 60 millions d'euros, soit environ le double de sa meilleure performance précédente réalisée sur l'exercice 2022/23.



L'ex-Focus Entertainment confirme également anticiper une forte baisse de son endettement net sur l'exercice en cours.



'Le futur demeure très positif avec un groupe significativement deleveragé, un énorme back-catalogue à venir, plusieurs beaux projets et un secteur qui semble vouloir reprendre sa dynamique', réagissent ce matin les analystes de TP ICAP Midcap.



Suite à cette publication, Euroland maintient sa recommandation d'achat assortie d'un objectif de cours de 35,5 euros, qui fait ressortir un potentiel de hausse de 71,5%.



A la Bourse de Paris, le titre, qui gagnait plus de 8% en tout début de séance, s'est retourné à la baisse vendredi matin après avoir atteint des plus hauts depuis novembre 2023.



L'action accuse actuellement un repli de 1,5%.





