Pullup Entertainment s'attend à "un rebond significatif" de ses résultats 2024-2025

confirme attendre un rebond très significatif de ses résultats pour l'exercice 2024/25, avec un EBITA attendu entre 55 et 60 M€, soit environ le double de sa meilleure performance précédente réalisée en 2022/23. Le Groupe confirme également une forte baisse de son endettement net en fin d'exercice fiscal 2024/25 grâce notamment à une forte génération de cash-flows opérationnels.

"Nous concluons une année remarquable. Focus Entertainment Publishing figure parmi les cinq meilleurs éditeurs mondiaux en termes de qualité des jeux selon le classement Metacritic 2024, et nous réduisons significativement notre endettement net", a déclaré Geoffroy Sardin, directeur général de Pullup Entertainment.

(AOF) - Pullup Entertainment a dévoilé son chiffre d'affaires annuel, ressortant à 390 millions d'euros, en hausse de 101% par rapport à la précédente année record. Sur le quatrième trimestre, le chiffre d’affaires de l'éditeur de jeux vidéo s’élève à 54,8 millions d'euros, en retrait de 7,1% par rapport au quatrième trimestre de l’année passée. La société confirme "attendre un rebond très significatif de ses résultats pour l'exercice 2024/25, avec un Ebitda attendu entre 55 et 60 millions d'euros, soit environ le double de sa meilleure performance précédente réalisée en 2022/23".

