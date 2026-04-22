PULLUP ENTERTAINMENT : PULLUP ENTERTAINMENT : Vincent Chataignier nommé Directeur Général Délégué de Focus Entertainment Publishing et membre du Comité Exécutif de PULLUP Entertainment

Vincent Chataignier nommé Directeur Général Délégué de Focus Entertainment Publishing et membre du Comité Exécutif de PULLUP Entertainment

PULLUP Entertainment (FR0012419307 - ALPUL) annonce la nomination de Vincent Chataignier au poste de Directeur Général Délégué de Focus Entertainment Publishing.

Vincent a plus de 20 années d'expérience dans l'industrie du jeu vidéo, dont près de 17 au sein de Focus Entertainment Publishing. Il occupait depuis deux ans les fonctions de Chief Business Officer, période pendant laquelle il a notamment contribué à étendre significativement la présence du portefeuille de titres de Focus Entertainment Publishing sur l'ensemble des plateformes de distribution.

En étroite collaboration avec le Directeur Général du Groupe PULLUP Entertainment, et en coordination avec le Directeur Général Délégué en charge des studios et du suivi de la production, Vincent Chataignier sera responsable de la stratégie globale de Focus Entertainment Publishing.

Vincent Chataignier rejoindra le Comité Exécutif de PULLUP Entertainment, composé de Fabrice Larue, Geoffroy Sardin, Ahmed Boukhelifa, Aurélien Briand, Marion Dufour, Servane Forest, Cyrille Imbert et Philippe Perthuis.

Après de nombreuses années au sein de Focus Entertainment Publishing, John Bert a décidé de poursuivre de nouvelles opportunités en dehors du groupe. Il aura joué un rôle déterminant dans le développement des équipes et des franchises et continuera à accompagner le Groupe en tant que consultant externe.

Geoffroy Sardin, Directeur Général de PULLUP Entertainment, commente : « La nomination de Vincent Chataignier en tant que Directeur Général Délégué de Focus Entertainment Publishing marque une nouvelle phase dans le développement du Groupe. Sa grande expertise des métiers de l'édition, sa connaissance fine de nos franchises et son regard stratégique seront des atouts majeurs pour consolider et développer durablement la performance de nos marques.

Enfin, je tiens à remercier chaleureusement John pour son engagement et sa contribution déterminante au développement de Focus Entertainment pendant toutes ces années. Nous sommes heureux de pouvoir continuer de bénéficier de son expertise en tant que conseil externe.»

À propos de PULLUP Entertainment

Avec plus de 600 collaborateurs en Europe et un chiffre d'affaires de 281 M€ en 2025/26, PULLUP Entertainment est un acteur majeur du jeu vidéo et du divertissement. Le Groupe s'appuie sur :

Deux structures d'édition

FOCUS ENTERTAINMENT PUBLISHING , leader mondial de l'édition, avec des titres à succès comme A Plague Tale , SnowRunner ou Warhammer 40,000: Space Marine 2 .

, leader mondial de l'édition, avec des titres à succès comme A Plague Tale , SnowRunner ou Warhammer 40,000: Space Marine 2 . DOTEMU , spécialiste du jeu indépendant, éditeur de TMNT: Shredder's Revenge , Streets of Rage 4 et Marvel Cosmic Invasion, éditeur / développeur d' Absolum .

Cinq studios de développement & une structure audiovisuelle

DOVETAIL GAMES ( Train Sim World ), DECK13 ( The Surge ), BLACKMILL GAMES ( WW1 Game Series ), DOUZE DIXIÈMES ( Shady Part of Me et Memories in Orbit ), CARPOOL STUDIO (nouvelle IP Live Service ).

( Train Sim World ), ( The Surge ), ( WW1 Game Series ), ( Shady Part of Me et Memories in Orbit ), (nouvelle IP Live Service ). SCRIPTEAM , dédié à l'adaptation de nos licences en séries et films.

Contacts

Relations Investisseurs

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E-mail : clemence.bigeon@focusent.com

Jean Benoît Roquette

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Tel : +33 6 82 43 69 62

E-mail: constance.baudry@agence-constance.fr