PULLUP ENTERTAINMENT : PULLUP ENTERTAINMENT PUBLIE UN EBIT AJUSTE (EBITA) ANNUEL 2024/25 DE 60,3 M EUR EN HAUSSE DE 112% PAR RAPPORT A l'EXERCICE RECORD DE 2022/23 ET UNE BAISSE SIGNIFICATIVE DE SON ENDETTEMENT NET A 70,1 M EUR

PULLUP ENTERTAINMENT PUBLIE UN EBIT AJUSTE (EBITA) [1] ANNUEL 2024/25 DE 60,3 M€

EN HAUSSE DE 112% PAR RAPPORT A l'EXERCICE RECORD DE 2022/23

ET UNE BAISSE SIGNIFICATIVE DE SON ENDETTEMENT NET A 70,1 M€

Exercice 2024/25 : Politique éditoriale distinctive - Performance supérieure aux attentes de Warhammer 40,000: Space Marine 2, Train Sim World 5, Drova, Void Crew et du back-catalogue

Warhammer 40,000: Space Marine 2 atteint les 7 millions de joueurs uniques à date

EBIT Ajusté (EBITA) de 60,3 M€, légèrement supérieur aux objectifs

Exercice 2025/26 : Progression attendue du chiffre d'affaires et de l'EBIT Ajusté (EBITA) par rapport à 2022/23 [2] . Forte croissance prévue de Dotemu et du back-catalogue [3]

Performance meilleure qu'anticipée de Roadcraft, parmi les meilleurs lancements de l'histoire de FOCUS Entertainment avec déjà plus de 600 000 joueurs uniques à date

Excellente réception presse et joueurs des démos de Absolum, Abyssus, Memories in Orbit et Ninja Gaiden: Ragebound

PARIS, FRANCE – 12 juin 2025 – PULLUP Entertainment (FR0012419307 - ALPUL) annonce ses résultats annuels de l'exercice 2024/25, clos le 31 mars 2025.

Geoffroy Sardin, Directeur Général commente : « Nos résultats records sont le reflet de la performance supérieure aux attentes de plusieurs de nos lancements et de notre back-catalogue. Le segment AA et jeux indépendants, sur lequel nous sommes parfaitement positionnés, connaît une croissance notable [4] et nos équipes se distinguent en y faisant fructifier notre riche portefeuille de jeux. »

Aurélien Briand, Directeur Financier, ajoute : « Nos résultats financiers traduisent notre excellence opérationnelle. Notre EBIT Ajusté (EBITA) de 60,3 M€ est en hausse de 112% par rapport à l'exercice record de 2022/23, notre cash-flow opérationnel s'élève à 52,1 M€ et notre endettement net est en très forte baisse à 70,1 M€, à comparer à 132,6 M€ l'an dernier. »

Geoffroy Sardin conclut : « 2025/26 s'annonce comme un nouvel exercice de très bonne facture pour PULLUP Entertainment avec un line-up très riche, notamment de Dotemu qui lancera en particulier le jeu Marvel Cosmic Invasion sur NINTENDO SWITCH 2, et un back-catalogue en forte croissance. Les excellentes premières semaines de Roadcraft, déjà l'un des meilleurs lancements de l'histoire de Focus Entertainment, sont une nouvelle démonstration de la forte différentiation de nos jeux qui captivent des communautés de joueurs passionnés et très engagés. Nous continuons également de capitaliser sur nos principales franchises, comme en témoignent les récentes annonces de Warhammer 40,000: Space Marine 3 et de Resonance: A Plague Tale Legacy. Fort d'une situation financière solide, nous positionnons le Groupe pour délivrer une croissance de notre EBIT Ajusté (EBITA) sur les exercices 2026/27 et 2027/28 et nous sommes pleinement engagés à créer une forte valeur actionnariale. »

COMPTE DE RESULTAT CONSOLIDE SUIVI PAR LE MANAGEMENT

(en millions d'euros) 2024/25 2023/24 Variation % Chiffre d'affaires 390,0 100% 187,3 100% 108% Coûts des ventes (199,7) (79,8) 150% Coûts de développement (77,3) (63,9) 21% Autres produits 2,3 0,9 172% Marge brute 115,3 30% 44,5 24% 159% Coûts de production (18,3) (15,3) 19% Coûts de marketing & commercialisation (21,0) (21,3) -1% Frais généraux et administratifs (21,7) (13,9) 56% Autres produits et charges d'exploitation dont Crédits d'impôts 6,0 5,8 4% EBIT Ajusté (EBITA) 60,3 15% (0,3) 0% na. Amortissements des écarts d'acquisition et actifs incorporels identifiés dans le cadre d'un regroupement d'entreprise (17,2) (12,6) 36% Résultat financier (6,4) (6,1) 4% Résultat exceptionnel (6,5) (2,4) na. Impôts sur les résultats hors Crédits d'impôts (10,7) 2,3 na. Résultat des sociétés mises en équivalence 0,5 (0,1) na. Résultat net de l'ensemble consolidé 20,1 5% (19,2) -10% na. Intérêts minoritaires (0,8) (0,7) na. Résultat net part du groupe 19,4 5% (19,9) -11% na. Résultat net dilué par action 2,49 (3,22) na. EBIT Ajusté (EBITA) 60,3 15% (0,3) 0% na. Dotations aux amortissements et provisions (78,6) (65,5) 20% EBITDA 138,9 36% 65,2 35% 113%

Chiffres d'affaires – (publié le 16 avril 2025)

En millions d'euros FY 2024/25 FY 2023/24 Var. Lancements [5] 257,8 53,6 x4,8 Back-catalogue 123,6 123,5 +0,1% Autres 8,6 10,2 -15,3% CA Groupe 390,0 187,3 +108,2%

Le chiffre d'affaires 2024/25 s'élève à 390,0 M€ en hausse de 108% par rapport à l'année précédente.

Le chiffre d'affaires de nos lancements s'élève à 257,8 M€ pour l'exercice 2024/25 contre 53,6 M€ l'année passée.

Warhammer 40,000: Space Marine 2 , continue de délivrer des performances record, avec 7 millions de joueurs uniques (à date), et est soutenu par un intense plan Live avec des contenus gratuits pour tous les joueurs ainsi que des éléments de cosmétiques payants. Train Sim World 5, développé par Dovetail Games, continue de dépasser les précédents opus en termes de revenus, d'acquisition et d'activité grâce à des contenus Live réguliers, avec notamment le DLC dédié à la marque Thomas & Friends de Mattel, qui ont rencontré des niveaux d'engagement très élevés.

Le chiffre d'affaires du Back-catalogue s'élève à 123,6 M€ sur l'exercice contre 123,5 M€ l'année passée. Cette remarquable résilience est tirée par la performance et la profondeur de notre portefeuille de jeux, en particulier : SnowRunner, Insurgency: Sandstorm, Atomic Heart, Expeditions: A MudRunner Game, Train Sim World, les titres A Plague Tale ou encore Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge.

Eléments principaux du compte de résultat [6]

L'EBIT Ajusté [7] (EBITA) annuel s'élève à 60,3 M€, à comparer à -0,3 M€ sur l'exercice 2023/24 et en progression de 112% par rapport à l'exercice record de 2022/23 qui s'était élevé à 28,4 M€. Le résultat net part du groupe s'élève à 19,4 M€ et le résultat net dilué par action à 2,49€, à comparer à respectivement -19,9 M€ et -3,22€ en 2023/24.

L'EBITDA reflète également la performance record de l'exercice et atteint 138,9 M€ contre 65,2 M€ l'an passé.

Eléments principaux du tableau des flux de trésorerie

Les cash-flows opérationnels sont en nette progression à 52,1 M€ (versus -36,2 M€ sur 2023/24).

Eléments principaux du bilan

Au 31 mars 2025, la trésorerie brute s'établit à 61,7 M€. L'endettement net [8] ressort à 70,1 M€ en amélioration significative par rapport aux 132,6 M€ en date du 31 mars 2024.

Confirmation des objectifs 2025/26

PULLUP Entertainment s'attend à dépasser sur l'exercice 2025/26 sa précédente performance record établie au cours de l'exercice 2022/23 (chiffre d'affaires et EBIT Ajusté (EBITA)).

L'exercice 2025/26 sera notamment porté par un back-catalogue en forte croissance ainsi que par une progression notable du chiffre d'affaires de Dotemu.

Line-up 2025/26

Focus Entertainment Publishing : Memories in Orbit (IP propre et développée en interne), Roadcraft et John Carpenter's Toxic Commando

: Memories in Orbit (IP propre et développée en interne), Roadcraft et John Carpenter's Toxic Commando Dotemu : Absolum (IP propre), Abyssus, Drop Duchy, Marvel Cosmic Invasion, Ninja Gaiden: Ragebound

D'autres jeux seront révélés au cours de l'année. Le line-up sera notamment complété par des lancements du studio Dovetail Games , des titres indépendants sous les labels « The Arcade Crew » ( Dotemu ) et « Deck 13 Spotlight » ainsi que par un programme ambitieux de contenus Live.

Programme de rachats d'actions

Conformément à l'annonce faite le 12 décembre 2024, 353 927 titres PULLUP Entertainment ont été achetés au 16 mai 2025 pour un prix moyen de 19,1€, illustrant la confiance du management dans les perspectives du Groupe.

À propos de PULLUP Entertainment

Avec plus de 600 collaborateurs en Europe et un chiffre d'affaires de 390 M€ en 2024/25, PULLUP Entertainment est un acteur majeur du jeu vidéo et du divertissement. Le Groupe s'appuie sur :

Deux structures d'édition

FOCUS ENTERTAINMENT PUBLISHING , leader mondial de l'édition, avec des titres à succès comme A Plague Tale , SnowRunner ou Warhammer 40,000: Space Marine 2 .

, leader mondial de l'édition, avec des titres à succès comme A Plague Tale , SnowRunner ou Warhammer 40,000: Space Marine 2 . DOTEMU , spécialiste du jeu indépendant et retrogaming, éditeur de TMNT: Shredder's Revenge et Streets of Rage 4 .

Six studios de développement & une structure audiovisuelle

DOVETAIL GAMES ( Train Sim World ), DECK13 ( The Surge ), BLACKMILL GAMES ( WW1 Game Series ), LEIKIR STUDIO ( Metal Slug Tactics ), DOUZE DIXIÈMES ( Shady Part of Me et de Memories in orbit ), CARPOOL STUDIO (nouvelle IP Live Service ).

( Train Sim World ), ( The Surge ), ( WW1 Game Series ), ( Metal Slug Tactics ), ( Shady Part of Me et de Memories in orbit ), (nouvelle IP Live Service ). SCRIPTEAM , dédié à l'adaptation de nos licences en séries et films.

Prochain événement : Chiffre d'affaires du premier trimestre 2025/26 : 16 juillet 2025 (après bourse)

ANNEXE - NORMES COMPTABLES FRANCAISES

Les procédures d'audit sur les comptes annuels ont été effectuées. Le rapport d'audit sera émis après vérification du rapport financier annuel

COMPTE DE RESULTAT

(en millions d'euros) 2024/25 2023/24 Variation % Chiffre d'affaires 390,0 100% 187,3 100% 108% Coûts des ventes (199,7) (79,8) 150% Coûts de développement (77,8) (64,7) 20% Autres produits 2,3 0,9 172% Coûts de production (18,3) (15,3) 19% Coûts de marketing & commercialisation (21,0) (21,3) -1% Frais généraux et administratifs (21,7) (13,9) 56% Autres produits & charges d'exploitation 0,7 1,1 -39% Résultat d'exploitation avant dotations aux amortissements des écarts d'acquisition 54,5 14% (5,8) -3% na. Dotations aux amortissements des écarts d'acquisition (16,7) (11,8) 42% Résultat courant des sociétés intégrées 37,8 10% (17,6) -9% na. Résultat financier (6,4) (6,1) 4% Résultat exceptionnel (6,5) (2,4) na. Impôts sur les résultats (5,3) 7,0 na. Résultat des sociétés mises en équivalence 0,5 (0,1) na. Résultat net de l'ensemble consolidé 20,1 5% (19,2) -10% na. Intérêts minoritaires (0,8) (0,7) na. Résultat net part du groupe 19,4 5% (19,9) -11% na. Résultat net dilué par action 2,49 (3,22) na.

BILAN

(en millions d'euros) 31/03/2025 31/03/2024 Variation ACTIF Immobilisations incorporelles 169,8 161,6 8,2 Ecarts d'acquisition 84,2 99,5 (15,3) Immobilisations corporelles 1,4 1,3 0,1 Immobilisations financières 5,1 2,1 3,0 ACTIF IMMOBILISE 260,5 264,5 (4,0) Stocks et en-cours 0,8 1,6 (0,8) Clients et comptes rattachés 27,4 31,7 (4,4) Autres créances et comptes de régularisation 52,2 34,3 18,0 Instruments financiers à terme et jetons détenus 0,5 0,6 (0,1) Trésorerie 61,7 17,9 43,8 ACTIF CIRCULANT 142,6 86,1 56,5 TOTAL DE L'ACTIF 403,1 350,5 52,5 (en millions d'euros) 31/03/2025 31/03/2024 Variation PASSIF Capital 10,3 7,8 2,5 Primes liées au capital 110,4 90,3 20,1 Réserves 19,6 43,4 (23,9) Résultat 19,4 (19,9) 39,3 CAPITAUX PROPRES PART GROUPE 159,6 121,6 38,0 INTERETS MINORITAIRES 6,9 6,8 0,1 - Provisions 1,9 1,6 0,3 Emprunts et dettes financières 142,5 156,0 (13,5) Dettes fournisseurs d'exploitation 42,9 35,0 7,9 Instruments financiers à terme - - - Autres dettes et comptes de régularisation 49,3 29,6 19,8 TOTAL DU PASSIF 403,1 350,5 52,5

TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE

Tableau des flux de trésorerie

(en millions d'euros) 2024/25 2023/24 Résultat net de l'ensemble consolidé 20,1 (19,2) Variation nette des amortissements et provisions 98,2 80,3 Elimination des plus ou moins-values de cession 4,1 0,2 Elimination de la quote-part de résultat des mises en équivalence (0,5) 0,1 Elimination des charges d'intérêts 6,9 6,2 Acquisitions d'immobilisations incorporelles et corporelles (CAPEX) (94,4) (82,3) Variation des impôts différés 2,4 (3,2) Variation du BFR d'exploitation 15,4 (18,3) Cash-flow opérationnel 52,1 (36,2) Acquisition d'immobilisations financières (2,5) (0,1) Incidence des variations de périmètre (2,3) (69,6) Flux de trésorerie liés aux activités d'investissements (4,8) (69,7) Dividendes versés (0,1) (0,5) Augmentations (réductions) de capital 22,9 0,0 Emissions d'emprunt nets des remboursements et charges financières (21,1) 52,1 Cessions (acquisitions) nettes d'actions propres (5,2) (1,0) Flux de trésorerie liés aux activités de financement (3,6) 50,6 Incidence des écarts de change 0,1 1,0 VARIATION DE TRESORERIE 43,8 (54,3) Trésorerie d'ouverture 17,9 72,2 Trésorerie de clôture 61,7 17,9

[1] L'indicateur EBITA précédemment utilisé est renommé EBIT Ajusté. Les bases de calcul, présentées en page 4, restent les mêmes

[2] Précédent exercice record de 28,4 M€

[3] Dotemu et le back-catalogue sont attendus en croissance vs 2022/23 et 2024/25

[4] Source VGI (plateforme Steam)

[5] Appelé précédemment « Catalogue »

[6] Plus de détails sur le compte de résultat, le tableau des flux de trésorerie et le bilan sont disponibles dans la présentation publiée sur le site du Groupe

[7] Le Groupe définit un EBIT ajusté comme le résultat courant des sociétés intégrées : avant dotations aux amortissements des écarts d'acquisition, avant dotations aux amortissements des actifs incorporels identifiés dans le cadre d'un regroupement d'entreprises et majoré du crédit d'impôt recherche / crédit d'impôt jeux vidéo / crédit d'impôt audiovisuel et crédit d'impôt Cinéma

[8] Le Groupe définit l'endettement net comme l'endettement financier augmenté des compléments de prix hautement probables, réduit de la trésorerie et assimilés, des titres auto-détenus alloués à la croissance externe et des crédits de production audiovisuelle auto liquidatifs