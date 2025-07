PULLUP ENTERTAINMENT : PULLUP ENTERTAINMENT : POURSUITE DE LA FORTE DYNAMIQUE AU PREMIER TRIMESTRE 2025/26 AVEC UN CHIFFRE D'AFFAIRES RECORD DE 79,3 M EUR EN HAUSSE DE 132%

POURSUITE DE LA FORTE DYNAMIQUE AU PREMIER TRIMESTRE 2025/26

AVEC UN CHIFFRE D'AFFAIRES RECORD DE 79,3 M€ EN HAUSSE DE 132%

Forte dynamique portée par la profondeur du back-catalogue

et le succès nettement supérieur aux attentes initiales de Roadcraft

Lancements par Dotemu au deuxième trimestre fiscal

de Ninja Gaiden: Ragebound et Abyssus

Confirmation des objectifs financiers

Proposition de distribution d'un dividende de 1€ par action

PARIS, FRANCE – 16 juillet 2025 – PULLUP Entertainment (FR0012419307 - ALPUL) annonce son chiffre d'affaires du premier trimestre 2025/26 (non audité), clos le 30 juin 2025.

Chiffre d'affaires du 1er trimestre 2025/26 - non audité

En millions d'euros T1 2025/26 T1 2024/25 Var. Lancements 18,6 0,1 n/a Back-catalogue 58,4 30,6 +91 % Autres 2,3 3,5 -34 % CA Groupe 79,3 34,2 +132 %

Fabrice Larue, Président du conseil d'administration de PULLUP Entertainment, commente : « Le plan de transformation et d'investissements de PULLUP Entertainment, initié il y a 5 ans avec l'arrivée de NEOLOGY à son capital, porte aujourd'hui ses fruits. Fort de la solide génération de Cash-Flows Opérationnels sur l'exercice 2024/25, le conseil d'administration du 15 juillet 2025 a décidé de proposer à la prochaine Assemblée Générale Annuelle la distribution d'un dividende de 1€ par action. Suite aux efforts demandés aux actionnaires ces dernières années, cette rémunération reflète la volonté du conseil de rémunérer leur engagement et leur soutien. Elle vient en complément des rachats d'actions qui ont représenté 4,1% du capital depuis décembre 2024. »

Geoffroy Sardin, Directeur Général, commente : « Le chiffre d'affaires du premier trimestre fiscal est en très forte progression de 132% à 79 M€. C'est une performance nettement supérieure au précédent record qui avait été établi pendant la période d'activité exceptionnelle du confinement. Nous continuons de bénéficier de la forte dynamique enclenchée l'année dernière. Notre back-catalogue est en très forte croissance de 91%. Il est porté par le succès de Warhammer 40,000: Space Marine 2 ? grâce en particulier à de nouveaux contenus livrés sur le trimestre ? et par la profondeur de notre portefeuille de jeux. Par ailleurs, le lancement de Roadcraft, plébiscité par les joueurs, a nettement dépassé nos attentes initiales. L'excellente dynamique du premier trimestre et les très bons retours des joueurs sur les démos de nos jeux à venir ? avec notamment Ninja Gaiden: Ragebound et Abyssus, deux titres très attendus de Dotemu qui seront lancés au deuxième trimestre fiscal ? confortent notre confiance dans l'exercice en cours. Nous confirmons ainsi nos objectifs financiers pour 2025/26 et pour les prochains exercices. »

Le chiffre d'affaires du premier trimestre 2025/26 s'élève à 79,3 M€ en hausse de 132% par rapport à l'année précédente. Il est supérieur de 23% au précédent record ? pour un premier trimestre ? de

64,3 M€ qui avait été établi au premier trimestre 2020/21 pendant la période d'activité exceptionnelle du confinement et qui avait par ailleurs bénéficié du lancement de plusieurs jeux dont SnowRunner.

Le chiffre d'affaires Lancements s'élève à 18,6 M€ grâce à la performance nettement supérieure aux attentes initiales de Roadcraft, parmi les meilleurs lancements de l'histoire de FOCUS Entertainment Publishing. Aucun titre notable n'avait été lancé au premier trimestre 2024/25.

Le chiffre d'affaires Back-catalogue s'élève à 58,4 M€, un niveau record tous trimestres confondus, en hausse de 91% par rapport au premier trimestre 2024/25. Cette performance reflète la profondeur et la qualité du portefeuille de jeux de PULLUP Entertainment. Elle est portée par Warhammer 40,000: Space Marine 2 et, dans une moindre mesure, par Train Sim World 5, Drova et plusieurs autres titres Live tels SnowRunner et Void Crew. Hors revenus différés de 19,0 M€ liés à la livraison de contenus additionnels sur le trimestre, le Back-catalogue s'élève à 39,4 M€, ce qui reste un niveau record.

Confirmation des objectifs

PULLUP Entertainment confirme s'attendre à dépasser sur l'exercice 2025/26 sa précédente performance record établie au cours de l'exercice 2022/23 (chiffre d'affaires et EBIT Ajusté).

L'exercice 2025/26 sera notamment porté par un back-catalogue en forte croissance ainsi que par une progression notable du chiffre d'affaires de Dotemu.

Par ailleurs, le Groupe confirme s'attendre à délivrer une croissance de son EBIT Ajusté sur les exercices 2026/27 et 2027/28.

Line-up 2025/26

Focus Entertainment Publishing : Memories in Orbit (IP propre et développée en interne), Roadcraft et John Carpenter's Toxic Commando

: Memories in Orbit (IP propre et développée en interne), Roadcraft et John Carpenter's Toxic Commando Dotemu : Absolum (IP propre), Abyssus, Drop Duchy, Marvel Cosmic Invasion, Ninja Gaiden: Ragebound

D'autres jeux seront révélés au cours de l'année. Le line-up sera notamment complété par des lancements du studio Dovetail Games , des titres indépendants sous les labels « The Arcade Crew » ( Dotemu ) et « Deck 13 Spotlight » ainsi que par un programme ambitieux de contenus Live.

Les démos de Absolum, Abyssus, Memories in Orbit et Ninja Gaiden: Ragebound présentées pendant le Steam Néo Fest se sont classées dans le top 50 des démos les plus jouées (sur 2 000+ démos au total). Les reviews des joueurs sur ces démos ont recueilli entre 85% et 93% d'opinions positives.

Dividende

Fort de la solide génération de Cash-Flows Opérationnels sur l'exercice 2024/25, le conseil d'administration du 15 juillet 2025 a décidé de proposer à la prochaine Assemblée Générale Annuelle du 25 septembre 2025 la distribution d'un dividende de 1€ par action. Sur la base d'environ 7,9 millions d'actions [1] au 15 juillet 2025, ce dividende représenterait à titre indicatif un montant d'environ 7,9 M€.

La date cible de détachement du dividende est le 2 octobre 2025 et la date cible de paiement le 6 octobre 2025.

A l'avenir, le conseil d'administration pourrait considérer de nouvelles distributions de dividendes en fonction des besoins d'investissement, des perspectives de croissance, ainsi que des indicateurs financiers, notamment la génération de Cash-Flows Opérationnels.

Prochain événement : Assemblée Générale Annuelle le 25 septembre 2025 et Chiffre d'affaires du deuxième trimestre 2025/26 le 15 octobre 2025 (après bourse).

À propos de PULLUP Entertainment

Avec plus de 600 collaborateurs en Europe et un chiffre d'affaires de 390 M€ en 2024/25, PULLUP Entertainment est un acteur majeur du jeu vidéo et du divertissement. Le Groupe s'appuie sur :

Deux structures d'édition

FOCUS ENTERTAINMENT PUBLISHING , leader mondial de l'édition, avec des titres à succès comme A Plague Tale , SnowRunner ou Warhammer 40,000: Space Marine 2 .

, leader mondial de l'édition, avec des titres à succès comme A Plague Tale , SnowRunner ou Warhammer 40,000: Space Marine 2 . DOTEMU , spécialiste du jeu indépendant et retrogaming, éditeur de TMNT: Shredder's Revenge et Streets of Rage 4 .

Six studios de développement & une structure audiovisuelle

DOVETAIL GAMES ( Train Sim World ), DECK13 ( The Surge ), BLACKMILL GAMES ( WW1 Game Series ), LEIKIR STUDIO ( Metal Slug Tactics ), DOUZE DIXIÈMES ( Shady Part of Me et de Memories in Orbit ), CARPOOL STUDIO (nouvelle IP Live Service ).

( Train Sim World ), ( The Surge ), ( WW1 Game Series ), ( Metal Slug Tactics ), ( Shady Part of Me et de Memories in Orbit ), (nouvelle IP Live Service ). SCRIPTEAM , dédié à l'adaptation de nos licences en séries et films.

[1] 8,55 millions d'actions - 0,65 million d'actions en auto-contrôle