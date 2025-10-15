PULLUP ENTERTAINMENT : PULLUP ENTERTAINMENT : DEUXIEME MEILLEUR PREMIER SEMESTRE DE L'HISTOIRE DU GROUPE AVEC UN BACK-CATALOGUE RECORD PORTÉ PAR LES JEUX LIVE

Chiffre d'affaires du premier semestre 2025/26 ? 15 octobre 2025

DEUXIEME MEILLEUR PREMIER SEMESTRE DE L'HISTOIRE DU GROUPE

AVEC UN BACK-CATALOGUE RECORD PORTÉ PAR LES JEUX LIVE

Chiffre d'affaires du premier semestre 2025/26 de 132,6 M€, deuxième meilleur premier semestre de l'histoire du Groupe après celui de 2024/25, qui avait bénéficié du lancement exceptionnel de Warhammer 40,000: Space Marine 2

Performance solide des Lancements, portée notamment par RoadCraft et Abyssus

Back-catalogue record de 93,7 M€ au premier semestre, en hausse de 44% par rapport à 2024/25, témoin du développement de la récurrence de l'activité et du Live Contenus additionnels pour Expeditions: A MudRunner Game, Insurgency: Sandstorm, SnowRunner, Train Sim World, Void Crew et Warhammer 40,000: Space Marine 2



Depuis sa création, la franchise Train Sim World a généré plus de 100 M€ de dépenses consommateurs

Troisième trimestre fiscal : Solide démarrage de Train Sim World 6 et Absolum (Metacritic 87), deux marques propres développées ou co-développées en interne

Confirmation des objectifs financiers

Geoffroy Sardin, Directeur Général, commente : « Notre solide exécution nous a permis de délivrer une nouvelle performance de qualité au cours du premier semestre fiscal, le deuxième meilleur de l'histoire de PULLUP Entertainment. Comme anticipé, les six premiers mois 2025/26 sont en baisse par rapport à 2024/25, en raison du lancement exceptionnel de Warhammer 40,000: Space Marine 2 en septembre 2024. »

Chiffre d'affaires du 2ème trimestre et premier semestre 2025/26 - non audité

En millions € T2 2025/26 T2 2024/25 Var. S1 2025/26 S1 2024/25 Var. Lancements 16,6 164,0 -89,9% 35,1 164,1 -78,6% Back-catalogue 35,3 34,3 +2,9% 93,7 64,9 +44,4% Autres 1,4 1,8 -22,4% 3,7 5,3 -29,8% CA Groupe 53,3 200,1 -73,4% 132,6 234,3 -43,4%

PARIS, FRANCE – 15 octobre 2025 – PULLUP Entertainment (FR0012419307 - ALPUL) annonce son chiffre d'affaires du premier semestre 2025/26 (non audité), clos le 30 septembre 2025.

Geoffroy Sardin poursuit « Nous continuons de déployer notre stratégie avec rigueur et efficacité . Le niveau record de notre back-catalogue illustre les avancées réalisées ces dernières années pour accroître la récurrence de notre modèle. Celle-ci repose à la fois sur l'expertise de nos équipes, capables de faire croître la valeur de nos jeux plusieurs années après leur sortie, et sur le succès des opérations Live de SnowRunner, RoadCraft, Warhammer 40,000: Space Marine 2 ou encore Train Sim World.

En complément de la visibilité offerte par le back-catalogue, notre modèle repose également sur le lancement de nombreux jeux de grande qualité. Après Abyssus, Drop Duchy, Ninja Gaiden: Ragebound, RoadCraft et Train Sim World 6, tous lancés au premier semestre, la deuxième partie de l'année verra notamment les sorties de Battlestar Galactica: Scattered Hopes, Gallipoli WW1 Game Series, Marvel Cosmic Invasion, Memories in Orbit et John Carpenter's Toxic Commando. Absolum, lancé le 9 octobre, enregistre un très bon démarrage avec des notes Metacritic de 87 et 91% d'évaluations positives des joueurs sur Steam. Le jeu, dont la marque appartient à PULLUP Entertainment et qui est co-développé par Dotemu, s'est maintenu parmi les dix meilleures ventes sur Steam durant ses premiers jours de lancement.

Alors que le marché reste très concurrentiel, nous continuons d'offrir aux joueurs des expériences très ciblées et différenciantes, avec des gameplays exigeants. Nous confirmons ainsi nos objectifs financiers pour 2025/26 et pour les prochains exercices. »

Le chiffre d'affaires du premier semestre 2025/26 s'élève à 132,6 M€ en baisse de 43% par rapport au premier semestre 2024/25 qui avait bénéficié de la sortie exceptionnelle de Warhammer 40,000: Space Marine 2. Le chiffre d'affaires du deuxième trimestre 2025/26 s'élève à 53,3 M€ en baisse de 73% par rapport à l'année précédente.

Le chiffre d'affaires Lancements au premier semestre 2025/26 s'élève à 35,1 M€, porté par les sorties d'Abyssus, Drop Duchy, Ninja Gaiden: Ragebound et Roadcraft qui ont été accompagnées d'une excellente réception de la part des joueurs. Train Sim World 6 a été lancé sur le dernier jour du semestre.

Le chiffre d'affaires Back-catalogue au premier semestre 2025/26 est en hausse de 44,4% par rapport au premier semestre 2024/25. Il s'élève à 93,7 M€, un niveau record pour le Groupe, témoin des progrès réalisés pour développer la récurrence de l'activité. Cette progression reflète la qualité des titres de PULLUP Entertainment, l'expertise de ses équipes dans la mise en valeur du portefeuille plusieurs années après le lancement des jeux et la montée en puissance des opérations Live avec de nombreuses expériences qui engagent les communautés de fans dans la durée.

Evénements récents

PULLUP Entertainment finalise avec succès le refinancement de son crédit syndiqué senior

PULLUP Entertainment a annoncé le 30 juillet 2025 avoir signé un nouveau financement bancaire de 168 M€, destiné notamment à refinancer son crédit syndiqué existant mis en place le 20 juillet 2021.

Ce nouveau financement structuré sous la forme d'un crédit syndiqué se décompose comme suit :

Un prêt senior de 120 M€ tiré permettant le refinancement du crédit syndiqué existant comprenant une tranche amortissable et deux tranches in fine avec des échéances respectives en décembre 2031 et juin 2032 ;

Un crédit renouvelable (RCF) confirmé tirable de 20 M€ ;

Un crédit confirmé, tirable sur une période de 36 mois, dédié à la croissance externe d'un montant de 28 M€, en fonction des besoins d'investissement et d'opérations de croissance éventuelles.

PULLUP Entertainment signe une Gamescom 2025 mémorable avec cinq annonces marquantes

À l'occasion de la Gamescom 2025, PULLUP Entertainment et ses studios internes et partenaires ont dévoilé une série d'annonces marquantes, confirmant l'ambition du Groupe de proposer des expériences diversifiées et exigeantes sur PC et consoles.

Dotemu a annoncé la sortie du très attendu Absolum pour le 9 octobre 2025

Dotemu a dévoilé Battlestar Galactica: Scattered Hopes , prévu pour début 2026

Focus Entertainment a dévoilé Road Kings , prévu pour 2026

John Carpenter's Toxic Commando , édité par Focus Entertainment, est prévu pour début 2026

Blackmill Games, studio du groupe PULLUP Entertainment, a dévoilé Gallipoli, WW1 Game Series , prévu pour début 2026

A l'issue de la Gamescom, Road Kings et John Carpenter's Toxic Commando ont enregistré respectivement les 6 ème et 15 ème plus fortes progressions en termes de wishlists Steam [1] .

Confirmation des objectifs

PULLUP Entertainment confirme s'attendre à dépasser sur l'exercice 2025/26 sa précédente performance record établie au cours de l'exercice 2022/23 (chiffre d'affaires et EBIT Ajusté).

L'exercice 2025/26 sera notamment porté par un back-catalogue en forte croissance ainsi que par une progression notable du chiffre d'affaires de Dotemu.

Par ailleurs, le Groupe confirme s'attendre à délivrer une croissance de son EBIT Ajusté sur les exercices 2026/27 et 2027/28.

Line-up 2025/26

Focus Entertainment Publishing : Memories in Orbit (IP propre et développée en interne), RoadCraft et John Carpenter's Toxic Commando

: Memories in Orbit (IP propre et développée en interne), RoadCraft et John Carpenter's Toxic Commando Dotemu : Absolum (IP propre, co-développée), Abyssus, Battlestar Galactica: Scattered Hopes, Drop Duchy, Marvel Cosmic Invasion, Ninja Gaiden: Ragebound

: Absolum (IP propre, co-développée), Abyssus, Battlestar Galactica: Scattered Hopes, Drop Duchy, Marvel Cosmic Invasion, Ninja Gaiden: Ragebound Dovetail : Train Sim World 6 (IP propre et développée en interne)

: Train Sim World 6 (IP propre et développée en interne) Blackmill Games : Gallipoli, WW1 Game Series (IP propre et développée en interne)

D'autres jeux seront révélés au cours des prochains mois.

Prochain événement : Résultats du premier semestre 2025/26 le 09 décembre 2025 (après bourse).

À propos de PULLUP Entertainment

Avec plus de 600 collaborateurs en Europe et un chiffre d'affaires de 390 M€ en 2024/25, PULLUP Entertainment est un acteur majeur du jeu vidéo et du divertissement. Le Groupe s'appuie sur :

Deux structures d'édition

FOCUS ENTERTAINMENT PUBLISHING , leader mondial de l'édition, avec des titres à succès comme A Plague Tale , SnowRunner ou Warhammer 40,000: Space Marine 2 .

, leader mondial de l'édition, avec des titres à succès comme A Plague Tale , SnowRunner ou Warhammer 40,000: Space Marine 2 . DOTEMU , spécialiste du jeu indépendant et retrogaming, éditeur de TMNT: Shredder's Revenge et Streets of Rage 4 .

Six studios de développement & une structure audiovisuelle

DOVETAIL GAMES ( Train Sim World ), DECK13 ( The Surge ), BLACKMILL GAMES ( WW1 Game Series ), LEIKIR STUDIO ( Metal Slug Tactics ), DOUZE DIXIÈMES ( Shady Part of Me et de Memories in Orbit ), CARPOOL STUDIO (nouvelle IP Live Service ).

( Train Sim World ), ( The Surge ), ( WW1 Game Series ), ( Metal Slug Tactics ), ( Shady Part of Me et de Memories in Orbit ), (nouvelle IP Live Service ). SCRIPTEAM , dédié à l'adaptation de nos licences en séries et films.

