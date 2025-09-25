PULLUP ENTERTAINMENT : PULLUP Entertainment : Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire du 25 septembre 2025

PULLUP Entertainment

Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire du 25 septembre 2025

PARIS, FRANCE – 25 septembre 2025 – PULLUP Entertainment (FR0012419307 - ALPUL) a tenu ce jour l'Assemblée Générale de ses actionnaires, sous la présidence de Fabrice Larue, Président Directeur Général. Les actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance possédaient 5.687.715 actions sur les 7.889.927 actions ayant le droit de vote, soit un quorum de 72,09%. L'Assemblée Générale a adopté l'ensemble des résolutions qui lui étaient soumises, notamment celles portant sur l'approbation des comptes sociaux et consolidés du Groupe pour l'exercice fiscal clos au 31 mars 2025.

Le résultat détaillé des votes par résolution peut être consulté sur le site internet de la Société à l'adresse suivante : https://pullupent.com/fr/meetings .

La Société remercie l'ensemble des actionnaires ayant participé à cette Assemblée Générale pour leur soutien et leur fidélité.

Prochain événement : Annonce du Chiffre d'affaires du deuxième trimestre 2025/26 le 15 octobre 2025 (après bourse).

À propos de PULLUP Entertainment

Avec plus de 600 collaborateurs en Europe et un chiffre d'affaires de 390 M€ en 2024/25, PULLUP Entertainment est un acteur majeur du jeu vidéo et du divertissement. Le Groupe s'appuie sur :

Deux structures d'édition

FOCUS ENTERTAINMENT PUBLISHING , leader mondial de l'édition, avec des titres à succès comme A Plague Tale , SnowRunner ou Warhammer 40,000: Space Marine 2 .

, leader mondial de l'édition, avec des titres à succès comme A Plague Tale , SnowRunner ou Warhammer 40,000: Space Marine 2 . DOTEMU , spécialiste du jeu indépendant et retrogaming, éditeur de TMNT: Shredder's Revenge et Streets of Rage 4 .

Six studios de développement & une structure audiovisuelle

DOVETAIL GAMES ( Train Sim World ), DECK13 ( The Surge ), BLACKMILL GAMES ( WW1 Game Series ), LEIKIR STUDIO ( Metal Slug Tactics ), DOUZE DIXIÈMES ( Shady Part of Me et de Memories in orbit ), CARPOOL STUDIO (nouvelle IP Live Service ).

( Train Sim World ), ( The Surge ), ( WW1 Game Series ), ( Metal Slug Tactics ), ( Shady Part of Me et de Memories in orbit ), (nouvelle IP Live Service ). SCRIPTEAM , dédié à l'adaptation de nos licences en séries et films.

Contacts

Relations Investisseurs

Aurélien Briand – Directeur Financier

Tél : + 33 1 55 26 85 00

E-mail : IR@pullupent.com

Relations Presse

Clémence Bigeon

Tél : + 33 1 55 26 85 00

E-mail : Clemence.BIGEON@focusent.com

Jean Benoît Roquette

Tél : + 33 6 33 67 79 49

E-mail : jeanbenoit@balboaconseil.com

Constance Baudry

Tel : +33 6 82 43 69 62

E-mail: constance.baudry@agence-constance.fr