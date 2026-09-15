PULLUP ENTERTAINMENT : PULLUP ENTERTAINEMENT ANNONCE LA SIGNATURE D'UN CONTRAT DE RECHERCHE SPONSORISÉE AVEC PORTZAMPARC

PULLUP ENTERTAINEMENT ANNONCE LA SIGNATURE D'UN CONTRAT DE RECHERCHE SPONSORISÉE AVEC PORTZAMPARC

PARIS, FRANCE – 15 septembre 2026 – PULLUP Entertainment (FR0012419307 - ALPUL) – PULLUP Entertainment , acteur majeur de l'industrie du jeu vidéo, annonce aujourd'hui la mise en œuvre d'un contrat de recherche sponsorisée avec la société Portzamparc (Groupe BNP Paribas), spécialisée dans la recherche actions et les services de banque d'affaires pour les sociétés Small & Mid caps.

La poursuite de ce partenariat s'inscrit dans la volonté de PULLUP Entertainment d'optimiser sa communication financière et de renforcer le suivi de son titre auprès des investisseurs institutionnels et individuels. À travers ce contrat de prestations en analyse financière, Portzamparc continuera d'assurer une couverture régulière et approfondie de la valeur au travers de notes d'analyse financière (actualisations lors des publications de résultats ou d'étapes stratégiques) et accompagnera l'entreprise lors de rencontres avec des investisseurs institutionnels (roadshows, séminaires sectoriels).

Le titre PULLUP Entertainement est suivi par trois bureaux d'analyse : Portzamparc (Groupe BNP Paribas), ODDO et TP ICAP.

À propos de PULLUP Entertainment

Avec près de 600 collaborateurs en Europe et un chiffre d'affaires de 281 millions d'euros en 2025/26, PULLUP Entertainment est un acteur majeur de l'industrie du jeu vidéo et du divertissement. Le Groupe s'organise autour de :

Deux pôles d'édition :

FOCUS ENTERTAINMENT PUBLISHING , leader mondial de l'édition, reconnu pour des titres à succès tels que A Plague Tale , SnowRunner et Warhammer 40,000: Space Marine 2 .

, leader mondial de l'édition, reconnu pour des titres à succès tels que A Plague Tale , SnowRunner et Warhammer 40,000: Space Marine 2 . DOTEMU , spécialiste des jeux indépendants, éditeur de TMNT: Shredder's Revenge , Streets of Rage 4 et Marvel Cosmic Invasion , développeur et éditeur de Absolum .

Quatre studios de développement et une structure audiovisuelle :

DOVETAIL GAMES ( Train Sim World ), DECK13 ( The Surge ), BLACKMILL GAMES ( WW1 Game Series ), et CARPOOL STUDIO (nouvelle licence Live Service).

( Train Sim World ), ( The Surge ), ( WW1 Game Series ), et (nouvelle licence Live Service). SCRIPTEAM , structure dédiée à la production de séries et films et à l'adaptation des licences du Groupe.

Évènement à venir : Assemblée Générale le 23 septembre 2026, et chiffre d'affaires du T2 2026/27 le 22 octobre 2026.



Contacts

Relations Investisseurs

Aurélien Briand – Directeur Financier

Tel: +33 (0)1 55 26 85 00

Email: IR@pullupent.com



Relations Presse Focus Entertainment

Clémence Bigeon

Tel: +33 (0)1 55 26 85 00

Email: clemence.bigeon@focusent.com

Jean Benoît Roquette

Tel: +33 (0)6 33 67 79 49

Email: jeanbenoit@balboaconseil.com