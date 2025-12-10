 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 040,79
-0,15%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Pullup Entertainment (ex-Focus Entertainment) : Un line up sérieux pour le S2
information fournie par EuroLand Corporate 10/12/2025 à 09:45

Publication des résultats S1 2025/26


Pullup Entertainment a publié des résultats semestriels en forte baisse par rapport à l’année précédente, comme attendu, le S1 2024/25 ayant été marqué par le lancement exceptionnel de Warhammer 40,000: Space Marine 2. Le chiffre d’affaires ressort à 132,6 M€, soit une baisse de -43% y/y. L’EBIT ajusté s’établit à 14,2 M€, contre 48,3 M€ un an plus tôt, une évolution directement liée à l’absence de sortie majeure comparable


Malgré cette normalisation attendue, le groupe confirme ses objectifs pour l’exercice et réaffirme sa trajectoire de croissance rentable à moyen terme.



Une activité robuste au S1 malgré la base de comparaison


Après un exercice 2024/25 exceptionnel marqué par le lancement de Warhammer 40,000 : Space Marine 2, Pullup Entertainment a publié des résultats semestriels en forte baisse par rapport à l’année précédente comme attendu. Pour rappel, le chiffre d’affaires ressort à 132,6 M€, soit une baisse de -43% y/y.



Une rentabilité en nette normalisation après un exercice exceptionnel


Malgré le fort repli du chiffre d’affaires, le groupe est parvenu à préserver un niveau de rentabilité robuste, avec une marge brute de 30,4%, contre 32,9% un an plus tôt (38,3% au S1 2022/23), soit un niveau conforme aux standards historiques du groupe mais inférieur à la performance réalisée au S1 2022/23. Les dépenses marketing ont diminué de -19% y/y à 11,0 M€, tandis que les coûts de production ont progressé de +9% à 9,2 M€. L’EBIT ajusté ressort ainsi à 14,2 M€, soit une baisse de -71% par rapport à l’année précédente (et une marge de 10,7% vs 16,7% au S1 2022/23). Plus bas dans le P&L, l’impact du résultat financier, négatif à -4,0 M€, a conduit à un résultat net part du groupe de 2,1 M€, contre 22,1 M€ au premier semestre de l’exercice précédent.




Perspectives, line-up et estimations


Dans un marché du jeu vidéo dont les perspectives se renforcent (selon l’étude de Newzoo), en particulier pour les productions AA et indie sur PC, Pullup réaffirme sa capacité à atteindre ses objectifs pour l’exercice 2025/26. Le groupe vise ainsi à dépasser la performance de référence de 2022/23, qui s’établissait à 194,1 M€ de chiffre d’affaires et 28,4 M€ d’EBITA, ambition soutenue par la progression remarquable du back-catalogue et par l’essor continu de Dotemu, dont le line-up devrait constituer un moteur essentiel de création de valeur sur la période.


Le line-up du S2 devrait être particulièrement étoffé, avec plus de 5 jeux attendus sur la seconde partie de l’exercice. Pullup prévoit notamment Memories in Orbit et John Carpenter’s Toxic Commando, tandis que Dotemu poursuit sa dynamique créative avec plusieurs titres originaux ou reposant sur des licences fortes, dont Marvel Cosmic Invasion, Battlestar Galactica Scattered Hopes ou encore Starship Troopers Ultimate Bug War !. Absolum, l’une de ses IP internes, confirme par ailleurs son potentiel avec un démarrage remarquable et une note Metacritic de 86.



Recommandation


Suite à ce communiqué et à la mise à jour de nos comparables, nous maintenons notre recommandation à Achat et abaissons cependant notre objectif de cours de 33,1€ (vs 35,5€ précédemment) sur le titre, objectif qui fait ressortir un potentiel de hausse de +92,2%.

Valeurs associées

ABIVAX
125,2000 EUR Euronext Paris +19,24%
Copyright © 2025 EuroLand Corporate.

Cette analyse a été élaborée par EuroLand Corporate et diffusée par BOURSORAMA le 10/12/2025 à 09:45:31.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Une boutique GameStop. (Crédit: / Adobe Stock)
    L'action de GameStop recule après un chiffre d'affaires du troisième trimestre inférieur aux prévisions
    information fournie par Reuters 10.12.2025 10:22 

    ((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) 10 décembre - ** Les actions du distributeur de jeux vidéo GameStop GME.N chutent de près ... Lire la suite

  • La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )
    La Bourse de Paris attend la Fed
    information fournie par AFP 10.12.2025 10:08 

    La Bourse de Paris évolue sans enthousiasme mercredi, dans l'attente de l'issue de la réunion de la banque centrale américaine (Fed) qui devrait baisser ses taux directeurs et dessiner des perspectives pour 2026. Vers 9H40 (heure de Paris), le CAC 40 cédait 0,33%, ... Lire la suite

  • Le reflet d'un tableau numérique à la bourse Euronext dans le quartier d'affaires de La Défense
    L'Europe prudente à l'ouverture, la Fed attendue
    information fournie par Reuters 10.12.2025 09:48 

    Les principales Bourses européennes évoluent sur une note prudente mercredi en début de séance avant la décision de la Réserve fédérale (Fed) attendue dans la soirée, l'incertitude persistant surtout à l'orientation future de la politique monétaire américaine. ... Lire la suite

  • Fnac Darty (Crédit: / fnacdarty.com)
    Fnac Darty cède le fonds de retraite au Royaume-Uni
    information fournie par Zonebourse 10.12.2025 09:37 

    Fnac Darty annonce avoir conclu un accord avec le Trustee du fonds de pension Comet au Royaume-Uni avec Canada Life UK pour assurer entièrement les passifs du régime via un buy-in intégral de 330 millions de livres sterling. "Cette transaction garantit les avantages ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank