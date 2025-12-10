Pullup Entertainment (ex-Focus Entertainment) : Un line up sérieux pour le S2

Publication des résultats S1 2025/26

Pullup Entertainment a publié des résultats semestriels en forte baisse par rapport à l’année précédente, comme attendu, le S1 2024/25 ayant été marqué par le lancement exceptionnel de Warhammer 40,000: Space Marine 2. Le chiffre d’affaires ressort à 132,6 M€, soit une baisse de -43% y/y. L’EBIT ajusté s’établit à 14,2 M€, contre 48,3 M€ un an plus tôt, une évolution directement liée à l’absence de sortie majeure comparable

Malgré cette normalisation attendue, le groupe confirme ses objectifs pour l’exercice et réaffirme sa trajectoire de croissance rentable à moyen terme.

Une activité robuste au S1 malgré la base de comparaison

Après un exercice 2024/25 exceptionnel marqué par le lancement de Warhammer 40,000 : Space Marine 2, Pullup Entertainment a publié des résultats semestriels en forte baisse par rapport à l’année précédente comme attendu. Pour rappel, le chiffre d’affaires ressort à 132,6 M€, soit une baisse de -43% y/y.

Une rentabilité en nette normalisation après un exercice exceptionnel

Malgré le fort repli du chiffre d’affaires, le groupe est parvenu à préserver un niveau de rentabilité robuste, avec une marge brute de 30,4%, contre 32,9% un an plus tôt (38,3% au S1 2022/23), soit un niveau conforme aux standards historiques du groupe mais inférieur à la performance réalisée au S1 2022/23. Les dépenses marketing ont diminué de -19% y/y à 11,0 M€, tandis que les coûts de production ont progressé de +9% à 9,2 M€. L’EBIT ajusté ressort ainsi à 14,2 M€, soit une baisse de -71% par rapport à l’année précédente (et une marge de 10,7% vs 16,7% au S1 2022/23). Plus bas dans le P&L, l’impact du résultat financier, négatif à -4,0 M€, a conduit à un résultat net part du groupe de 2,1 M€, contre 22,1 M€ au premier semestre de l’exercice précédent.

Perspectives, line-up et estimations

Dans un marché du jeu vidéo dont les perspectives se renforcent (selon l’étude de Newzoo), en particulier pour les productions AA et indie sur PC, Pullup réaffirme sa capacité à atteindre ses objectifs pour l’exercice 2025/26. Le groupe vise ainsi à dépasser la performance de référence de 2022/23, qui s’établissait à 194,1 M€ de chiffre d’affaires et 28,4 M€ d’EBITA, ambition soutenue par la progression remarquable du back-catalogue et par l’essor continu de Dotemu, dont le line-up devrait constituer un moteur essentiel de création de valeur sur la période.

Le line-up du S2 devrait être particulièrement étoffé, avec plus de 5 jeux attendus sur la seconde partie de l’exercice. Pullup prévoit notamment Memories in Orbit et John Carpenter’s Toxic Commando, tandis que Dotemu poursuit sa dynamique créative avec plusieurs titres originaux ou reposant sur des licences fortes, dont Marvel Cosmic Invasion, Battlestar Galactica Scattered Hopes ou encore Starship Troopers Ultimate Bug War !. Absolum, l’une de ses IP internes, confirme par ailleurs son potentiel avec un démarrage remarquable et une note Metacritic de 86.

Recommandation

Suite à ce communiqué et à la mise à jour de nos comparables, nous maintenons notre recommandation à Achat et abaissons cependant notre objectif de cours de 33,1€ (vs 35,5€ précédemment) sur le titre, objectif qui fait ressortir un potentiel de hausse de +92,2%.