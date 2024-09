Pullup Entertainment : Aurélien Briand nommé directeur financier

Si ce créneau ne représente aujourd'hui que 1% à 4% du marché total des jeux vidéo, son activité devrait être multipliée par 3 ou 4 dans les trois années à venir. Misant sur ce secteur, Amazon a déployé son service associé en France, après avoir visé les Etats-Unis, le Canada, l'Allemagne et le Royaume-Uni. De façon à rendre plus attractive son offre Prime, au cœur de son modèle économique, Amazon rendra ce service, nommé " Luna ", accessible aux abonnés. Toutefois le manque de profondeur du catalogue pourrait pénaliser le développement de cette offre. Cela a été le cas pour Google, qui s'est désengagé de ce créneau l'an passé, après trois ans d'exploitation.

Pour l'exercice en cours, l'entreprise confirme s'attendre à une croissance solide du chiffre d'affaires et à un rebond des résultats, en capitalisant sur la force du portefeuille existant, le dynamisme du back-catalogue et les nouveaux jeux.

(AOF) - Le spécialiste de l'industrie de l'édition et du développement de jeux vidéo Pullup Entertainment (ex-Focus Entertainment) annonce la nomination en qualité de directeur financier d’Aurélien Briand. Il succèdera à Laure d’Hauteville qui quittera le groupe et rejoindra le comité exécutif de Pullup Entertainment. Aurélien Briand débute sa carrière chez Ernst & Young où il intervient jusqu’en 2010 auprès de groupes internationaux cotés, avant d’intégrer la société Technip, où il prend en charge le pilotage de la performance financière ainsi que des opérations d'acquisition.

