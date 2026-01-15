Pullup Entertainement prévoit toujours de battre ses records de chiffre d'affaires et d'Ebit ajusté sur l'exercice 2025/2026
information fournie par Zonebourse 15/01/2026 à 18:11
Le chiffre d'affaires Back-catalogue sur ce troisième trimestre est en hausse de 41% à 43,4 MEUR. Sur neuf mois, il s'élève à 137,1 MEUR, un niveau record, en progression de 43% par rapport à l'exercice précédent. Il représente sur neuf mois 69% du chiffre d'affaires total du groupe. "Cette progression reflète la qualité des titres de PULLUP Entertainment, l'expertise de ses équipes dans la mise en valeur des jeux plusieurs années après leurs lancements, et la montée en puissance des opérations Live qui engagent les joueurs dans la durée", explique PullUp Entertainement.
Pullup Entertainment réitère son attente de dépasser sur l'exercice 2025/2026 sa précédente performance record établie au cours de l'exercice 2022/2023 (chiffre d'affaires et Ebit ajusté).
L'exercice 2025/2026 est notamment porté par un back-catalogue en forte croissance ainsi que par une progression notable du chiffre d'affaires de sa filiale Dotemu.
Par ailleurs, le groupe confirme s'attendre à délivrer une croissance de son Ebit ajusté sur les exercices 2026/2027 et 2027/2028.
