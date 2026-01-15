 Aller au contenu principal
Pullup Entertainement prévoit toujours de battre ses records de chiffre d'affaires et d'Ebit ajusté sur l'exercice 2025/2026
information fournie par Zonebourse 15/01/2026 à 18:11

Le chiffre d'affaires du troisième trimestre de son exercice 2025/2026 de PullUp Entertainement s'élève à 64,8 millions d'euros, soit un repli de 36% par rapport à l'année précédente à la même période. Il s'élève sur les neuf premiers mois de cet exercice à 197,4 MEUR en baisse de 41% par rapport aux neuf mois 2024/25. "En seulement neuf mois, et à l'exclusion de l'exercice 2024/25, nous avons déjà dépassé le record précédent de 194,1 MEUR établi en 2022/23 sur une année fiscale complète", a souligné le groupe spécialisé dans l'édition de jeux vidéo destinés aux PC et aux consoles.



Le chiffre d'affaires Back-catalogue sur ce troisième trimestre est en hausse de 41% à 43,4 MEUR. Sur neuf mois, il s'élève à 137,1 MEUR, un niveau record, en progression de 43% par rapport à l'exercice précédent. Il représente sur neuf mois 69% du chiffre d'affaires total du groupe. "Cette progression reflète la qualité des titres de PULLUP Entertainment, l'expertise de ses équipes dans la mise en valeur des jeux plusieurs années après leurs lancements, et la montée en puissance des opérations Live qui engagent les joueurs dans la durée", explique PullUp Entertainement.

Pullup Entertainment réitère son attente de dépasser sur l'exercice 2025/2026 sa précédente performance record établie au cours de l'exercice 2022/2023 (chiffre d'affaires et Ebit ajusté).

L'exercice 2025/2026 est notamment porté par un back-catalogue en forte croissance ainsi que par une progression notable du chiffre d'affaires de sa filiale Dotemu.

Par ailleurs, le groupe confirme s'attendre à délivrer une croissance de son Ebit ajusté sur les exercices 2026/2027 et 2027/2028.

