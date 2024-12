PulluP: des semestriels record, mais boudés en Bourse information fournie par Cercle Finance • 13/12/2024 à 12:25









(CercleFinance.com) - Le titre PulluP Entertainment recule vendredi à la Bourse de Paris en dépit de la publication, hier soir, de résultats 'record' au titre de son premier semestre décalé.



Porté par la dynamique du titre 'Warhammer 40,000: Space Marine 2', le chiffre d'affaires du concepteur de jeux vidéo a atteint 234,3 millions d'euros sur le premier semestre de son exercice 2024/2025, soit presque trois fois plus que les 85 millions d'euros enregistrés sur la même période de l'exercice précédent.



Dans un communiqué, le groupe met en avant le succès 'historique' rencontré 'Warhammer', qui a séduit à ce jour plus de cinq millions de joueurs uniques.



Son excédent brut d'exploitation (Ebita) ressort lui à 48,3 millions d'euros, à comparer avec une perte de 1,5 million d'euros sur les six premiers mois de l'exercice précédent.



PulluP souligne que ses performances se sont accompagnées d'une 'très forte génération de trésorerie'



'En conséquence, les résultats sont attendus en très forte progression sur l'exercice et l'endettement net en forte baisse', indique le directeur financier Aurélien Briand.



Le groupe s'attend en outre, à dépasser, à la fois sur l'exercice en cours et sur les deux exercices suivants, sa performance record établie au cours de l'exercice fiscal 2022/23.



Enfin, PulluP a annoncé la mise en place d'un programme de rachat d'actions, ce qui ne n'empêchait pas la publication d'être boudée en Bourse vendredi, avec un repli de 1,4% pour le titre à la mi-journée.



Après un gain de plus de 36% cette année, les investisseurs semblaient se servir de ces solides résultats comme prétexte pour engranger quelques bénéfices sur la valeur.





Valeurs associées PULLUP ENTERTAIN 20,65 EUR Euronext Paris -4,18%