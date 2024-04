Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Pullup: C.A. supérieur aux attentes, le titre progresse information fournie par Cercle Finance • 19/04/2024 à 14:11









(CercleFinance.com) - Pullup a fait état jeudi soir d'un chiffre d'affaires supérieur aux attentes des analystes pour la période janvier-mars, ce qui entraînait une hausse de son titre vendredi à la Bourse de Paris.



L'ex-Focus Entertainment indique que le chiffre d'affaires sur le 4ème trimestre de son exercice 2023/24 décalé s'est élevé à 59 millions d'euros, contre 52,6 millions d'euros un an plus tôt, soit une croissance de 12%.



Dans son communiqué, le groupe de jeux vidéo souligne que cette croissance a été essentiellement portée par la solidité de son 'back catalogue', c'est-à-dire par les titres sortis au cours des exercices précédents.



A lui seuil, ce portefeuille a contribué à hauteur de 35,4 millions d'euros aux revenus trimestriels, un chiffre multiplié par 3,4 d'une année sur l'autre, pour représenter 60% du chiffre d'affaires total.



Sur l'ensemble de l'exercice, le chiffre d'affaires annuel s'inscrit en repli de 4% à 187,3 millions d'euros, un chiffre là encore composé aux deux tiers par le back-catalogue qui inclut des jeux comme 'Teenage Mutant Ninja Turtles', 'Evil West' ou 'Atomic Heart'.



A titre de comparaison, les analystes d'Euroland attendaient un chiffre de 184,6 millions d'euros.



S'agissant de ses perspectives, Pullup a dit attendre une croissance de son chiffre d'affaires ainsi qu'un rebond de ses résultats sur l'exercice 2024/25.



Le groupe a par ailleurs officialisé la nomination d'Ahmed Boukhelifa un ancien cadre d'Ubisoft, en tant que directeur général délégué chargé des studios.



Suite à toutes ces annonces, le titre progressait de plus de 2% vendredi après-midi à la Bourse de Paris.





