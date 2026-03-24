Puig se fait une beauté, Goodwin se relève, Inficon déçoit
information fournie par Zonebourse 24/03/2026 à 09:57
Actions en hausse
Puig ( 18%) : le groupe de beauté espagnol, propriétaire des parfums iconiques Jean Paul Gaultier et Byredo ainsi que la marque de cosmétiques Charlotte Tilbury, bondit après une rumeur de fusion avec Estée Lauder. Les deux marques ont confirmé être actuellement en pleine phase de négociation.
Ottobock ( 5%) : l'entreprise allemande de technologies médicales profite d'une hausse, portée par la recommandation de UBS qui passe de neutre à achat. L'objectif de cours est inchangé à 74 EUR. Déjà hier, Deutsche Bank considérait le titre comme une opportunité d'achat, avec un objectif de cours fixé à 81 EUR.
Goodwin ( 5%) : la société d'ingénierie mécanique se relève après avoir perdu hier près de la moitié de sa valeur suite à la déclaration d'une potentielle réduction de ses dividendes, le conflit iranien entraînant des retards de commandes au Moyen-Orient.
Inwit ( 3%) : le spécialiste électronique progresse après avoir déclaré envisager le lancement d'actions en justice sur plusieurs fronts, dans le cadre du conflit qui l'oppose à Telecom Italia et Fastweb Vodafone concernant la joint-venture sur les tours de téléphonie mobile et l'interprétation des contrats de service.
Actions en baisse
Inficon (-11%) : sanctionné pour un bénéfice net divisé par rapport aux attentes, tombant à 85,8 MUSD contre 112,8 MUSD l'an passé. Le développeur suisse de logiciels rate également le consensus sur le chiffre d'affaires (673,7 MUSD vs 680,1 MUSD attendus) et réduit son dividende à 2 CHF contre 2,10 CHF.
Trustpilot (-9%) : pâtit du placement accéléré d'Advent Global Opportunities qui se décharge de 21,6 millions d'actions (5,6% du capital) pour 46 MGBP. La plateforme d'avis subit un double coup dur avec l'amende de 4 MEUR infligée par le régulateur italien pour contrôles insuffisants et pratiques commerciales trompeuses.
Exor (-7%) : accuse une perte nette de 3,79 MdsEUR contre un bénéfice de 14,67 MdsEUR un an plus tôt, l'ANR par action reculant de 8%. La holding de la famille Agnelli subit les déboires de Stellantis (15,5% du capital) et annonce la cession d'Iveco, GEDI, Lifenet et Nuo pour dégager 2 MdsEUR de liquidités.
SAP (-5%) : sous pression après la dégradation de JP Morgan qui passe de surpondérer à neutre et taille son objectif de cours de 260 EUR à 175 EUR. Jefferies maintient l'achat mais réduit également sa cible de 290 EUR à 230 EUR, les deux brokers anticipant un ralentissement des perspectives de l'éditeur allemand.
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