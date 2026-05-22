Puig devrait reculer de 10 à 12 % après l'échec des négociations de fusion avec Estée Lauder

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Mireia Merino

22 mai - ** Les actions de Puig PUIGb.MC devraient chuter de 10 à 12 % après que le groupe espagnol de produits de beauté a mis fin aux négociations de fusion avec Estée Lauder, ce qui ramène l'attention des investisseurs sur ses perspectives de croissance en tant qu'entité indépendante

** J.P.Morgan estime que l'échec des négociations élimine toute prime potentielle liée à l'opération et recentre l'attention sur les tendances opérationnelles, avec une normalisation de la croissance des parfums et des pressions persistantes au Moyen-Orient et dans le secteur du travel retail

** Puig a annoncé une croissance organique de son chiffre d'affaires de 4,7 % au premier trimestre et a réaffirmé ses objectifs pour l'ensemble de l'année en avril, mais JPM voit un risque de ralentissement de la croissance au cours des prochains trimestres

** L'action Estée Lauder a progressé de plus de 10 % jeudi lors des négociations après la clôture des marchés américains, à la suite de cette annonce