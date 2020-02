Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Publicis vise une amélioration de la croissance organique au S2 Reuters • 06/02/2020 à 10:49









6 février (Reuters) - Le directeur général de Publicis Groupe SA PUBP.PA , Arthur Sadoun, a déclaré jeudi: * S'ATTENDRE A UNE CROISSANCE ORGANIQUE NÉGATIVE AU S1, EN PARTICULIER AU T1 * S'ATTENDRE A UNE AMÉLIORATION DE LA CROISSANCE ORGANIQUE AU S2 2020 Pour plus de détails, cliquez sur PUBP.PA (Rédaction de Paris)

Valeurs associées PUBLICIS GRP Euronext Paris +3.26%